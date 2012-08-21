واکنش ایران به ‌تصمیمات نفتی آمریکا/ 3 عامل گرانی نفت در بازار جهانی

سیدمحمد علی خطیبی امروز در گفتگو با مهر درباره تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا برای بازگشایی درب ذخایر استراتژیک نفت به منظور کاهش بهای جهانی طلای سیاه، گفت: هنوز آمریکایی‌ها تصمیم قطعی در خصوص بازگشایی درب مخازن استراتژیک نفت خود را نگرفته اند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه آژانس بین المللی انرژی هم تصمیم آمریکا برای بازگشایی درب مخازن استراتژیک نفت خام را اقدامی غیر ضروری عنوان کرده است، تصریح کرد: قطعا این اقدام در بلند مدت منجر به کاهش بهای جهانی نفت خام نخواهد شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه بازگشایی درب مخازن راهبردی آمریکا شاید در کوتاه مدت منجر به کاهش بهای نفت شود، اظهار داشت: اما کاهش سطح ذخایر نفت منجر به آسیب پذیر شدن حجم ذخایر طلای سیاه این کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بلندمدت هم آمریکا برای تکمیل ذخایر نفت خام خود مجبور به واردات بیشتر نفت خواهد شد، تبیین کرد: بر این اساس این اقدام منجر به افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت نفت خام می‌شود.

خطیبی همچنین در پاسخ به سئوال مهر در خصوص واکنش احتمالی اعضای اوپک به این اقدام آمریکا، بیان کرد: هنوز آمریکا تصمیم را عملیاتی نکرده است که اوپک به آن واکنش نشان دهد.

نماینده ایران در اوپک با بیان اینکه تمامی تصمیمات در اوپک با اجماع نظرات گرفته می شود، اعلام کرد: با توجه به اینکه هنوز واشنگتن تصمیم نهایی را برای بازگشایی درب ذخایر استراتژیک خود اخذ نکرده نمی توان درباره آن پیش داوری کرد.

به گزارش مهر ، به دنبال افزایش دوباره قیمت نفت در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران که زمینه ساز بالارفتن قیمت بنزین در بازار داخلی ایالات متحده آمریکا شده کاخ سفید بار دیگر سناریوی آزادسازی نفت از محل ذخایر نفتی استراتژیک را پیش کشیده است .

این در حالی است که ایالات متحده و کشورهای گروه ۸ پیش از این در بهار امسال موضوع آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک برای پایین آوردن قیمت ها را مطرح کرده بودند اما با کاهش دوباره قیمت ها این گزینه موقتا به دست فراموشی سپرده شد .

سخنگوی وزارت انرژی انگلیس هم هفته گذشته اعلام کرد: انگلیس آماده است تا از آژانس بین المللی انرژی بخواهد که اقدامی عاجل و جدی در رویارویی با افزایش قیمت نفت انجام دهد اما وزارت انرژی انگلیس و شرکای بین المللی اش هنوز تصمیمی در خصوص آزادسازی نفت استراتژیک ندارند .

3 عامل گرانی قیمت طلای سیاه

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر دلایل افزایش قیمت جهانی نفت خام، توضیح داد: مهمترین عامل گران شدن بهای طلای سیاه به ویژه در تابستان سالجاری نگرانی مصرف کنندگان بزرگ نفت از عرضه این کالا است.

این مقام مسئول از تغییر و تحولات ژئوپولیتیکی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش بهای نفت یاد کرد و افزود: افت تولید نفت در منطقه دریای شمال به دلیل مسائل فنی هم از دیگر دلایل افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی است.

خطیبی با یادآوری اینکه به تدریج با ورود به فصل پاییز و زمستان بازار خود را برای افزایش تقاضاهای فصلی آماده می کند، گفت: افزایش تقاضای فصلی همزمان با کاهش دمای هوا در نیمکره شمالی زمین در پاییز و زمستان به تقویت قیمت نفت خام کمک می کند.

به گزارش مهر، در هفته‌های گذشته به طور سنتی و همچون تابستان سال 2011 میلادی با به پایان رسیدن تعمیرات فصلی پالایشگاه‌های جهان، تقاضا بای خرید نفت خام افزایش یافته است که این عامل منجر به گرانی قیمت طلای سیاه شده است.



با این وجود کاهش ذخایر استراتژیک بنزین و نفت خام آمریکا هم در افزایش بهای نفت خام بی تاثیر نبوده است به طوریکه گزارش های رسمی حاکی از ان است که در یک هفته گذشته ذخایر نفت آمریکا به 366 میلیون بشکه و ذخایر بنزین این کشور به 203 میلیون بشکه کاهش یافته است.



بهبود شاخص‌های اقتصادی و برنامه های جدید بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی در منطقه یورو، افزایش تقاضای نفتی چین، افت تولید نفت در حوزه دریای شمال، ادامه تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی و پاسخ قاطعانه ایران به این تهدیدات از دیگر عوامل افزایش بهای طلای سیاه است.



به اعتقاد کارشناسان تهدید اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نوعی سیاست‌های این کشور را برای مهار کاهش قیمت نفت تحت تاثیر قرار داده است و حتی تصمیم جدید آمریکا مبنی بر باز کردن درب مخازن راهبردی نفت را هم بی اثر کرده است.

بر این اساس قیمت هر تن متریک بنزین بدون سرب در آمریکا به یکهزار و 238 دلار افزایش یافته است.