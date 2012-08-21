برداشت خرما در بندرخمیر آغاز شد

مهدی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: هرساله بیش از چهار هزار و 500 تن خرمای مرغوب از نخیلات این شهرستان برداشت می شود که متوسط برداشت از هر هکتار باغ نخیلات آبی 4.5 تا پنج تن و هرهکتار نخیلات دیم دو تا 2.5 تن است.

عباسپور ادامه داد: بیش از 10 نوع ارقام خرما در این شهرستان وجود دارد که مهمترین آنها خاصویی، خنیزی، هلیلی و مصلی می باشد.

وی اضافه کرد: عمده نخلستانهای شهرستان در بخش رویدر و روستاهای آن واقع شده که محصول خرمای این منطقه بدلیل دارابودن چشمه های متعدد و کوهپایه ای بودن و آب و هوای مناسب، دارای مرغوبیت خاصی است که علاوه بر مصرف در بازارهای داخلی توسط لنجهای محلی به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بدلیل وجود واحد بسته بندی و فرآوری خرما در شهر رویدر، محصول خرما ورطب این بخش دربسته بندیهای زیبا و بهداشتی و دربسته بندی های یک، دو و سه کیلویی به بازار عرضه می شود.

عباس پور اضافه کرد: برداشت رطب از اواخر تیرماه و برداشت نهایی خرما از اواخر مرداد ماه در این شهرستان آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

