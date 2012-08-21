تشکیل قرارگاه دفاع بیولوژیک در ایران برای مقابله با تهدیدات زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به مفهوم پدافند غیر عامل اظهار داشت: در این مفهوم چند معنی وجود دارد از جمله پدافند غیر عامل مجموعه از اقدامات و تدابیری است غیر مسلحانه یعنی اسلحه و مهمات در آن بکار نمی رود. بکارگیری این موارد باعث کاهش آسیب پذیری خواهد شد یعنی حوزه های زیر ساختی کشور پایداریشان در برابر تهدیدات ارتقاء پیدا می کند، تسهیل مدیریت بحران می کند یعنی بحران را به سهولت و با کمترین مشکل حل نماید، نیازها و کارکردهای اساسی مردم در زمان صلح و جنگ مثل غذا و نیازمندی های دیگر کاملا تداوم داشته باشد و اینکه مجموعه اقدامات همچنین باعث بازدارندگی و قدرت امنیت ملی ما می شود.

وی در همین رابطه اظهار داشت: در بندهای دیگر سیاست کلی پدافند غیر عامل تهدیدات نوین مثل تهدیدات سایبری، تهدیدات بیولوژیک، تهدیدات الکترونیکی و الکترومغناطیسی، تهدید نشت هسته ای و از این دسته تهدیدات نیز مد نظر قرار می گیرد.

جلالی اهداف سازمان پدافند غیر عامل را به سه بخش اهداف کلان، اهداف دستگاهی، اهداف استانی تقسیم کرده و گفت: اهداف کلان سازمان ارتقاء ضریب امنیت ملی کشور در برابر تهدیدات، افزایش قدرت اداره کشور در شرایط تهدید و بحران، قدرت اراده مردم در زمان تهدید و بحران و حفظ جان مردم در برابر تهدیدات دشمن، کاهش آسیب پذیری نیازهای اساسی کشور در حوزه های مختلف و تداوم نیازهای اساسی مردم در زمان بحران و تهدید می بادش. اهداف دستگاهی ارتباط ما با دستگاه هیا اجرایی می باشد ما در این هدف تداوم کارکرد دستگاه های اجرایی در شرایط تهدید، حفظ زیر ساخت های آنها به عنوان یک مولف اساسی و همچنین کاهش آسیب پذیری آنها را دنبال می کنیم مثلا در حوزه هسته ای ما به دنبال این هستیم که زیر ساخت های آن حفظ، ایمن سازی و آسیب پذیری آن کاهش یابد و در اهداف استانی ما رویکرد متفاوتی داریم رویکرد ما ارتقاء قابلیت اداره مردم توسط استان ها می باشد و برای این کار سازه کار تعیین کرده ایم که در این حوزه استانداران موظف به اداره استان ها در زمان صلح و تهدید می باشند و همچنین در این حوزه باید زیر ساخت ها از جمله زیر ساخت برق و آب، کاهش آسیب پذیری و ایمن سازی شود.

وی در خصوص همکاری سازمان پدافند غیر عامل با سازمان ها و وزارتخانه های دیگر اظهار داشت: طبق آیین نامه ای که توسط مقام معظم رهبری تایید و به تصویب دولت رسیده است در همه دستگاه های اجرایی رئیس دستگاه اجرایی مسئول پدافند غیر عامل دستگاه مربوطه بوده و یکی از معاونان آن دستگاه اجرایی به عنوان مسئول کمیته پدافند غیر عامل منصوب می گردد.

جلالی در حوزه هسته ای ضمن برشمردن همکاری های موثری بین سازمان پدافند غیر عامل و سازمان انرژی هسته ای و تلاش صورت گرفته در راستای کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های هسته ای گفت: ما معتقدیم که تهدیدات دشمن کاملا ناکارآمد شده و توان مقاومت ما در این حوزه افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای مدیریت بحران های هسته ای که ناشی از نشت هسته ای، صنعتی، خارج از سایت و یا اقدامات تروریستی و به همین منظور قرار گاهی با نام "رافع" که در سلسله مراتب پدافند غیر عامل و مشترک با بخش دولتی و نظامی تشکیل شده است، این قرارگاه به مرکزیت شهر تهران بوده و در استان های هسته ای در حال راه اندازی می باشد و دکتر عباسی به عنوان فرمانده قرارگاه رافع منصوب شده تا این حوادث را مدیریت، کنترل و دنبال کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در خصوص رابطه این سازمان با دولت و شخص رئیس جمهور، گفت: رابطه ما با دولت بسیار رابطه خوبی است و خوشبختانه دولت محترم وآقای رئیس جمهور و وزرای محترم اهتمام بسیار خوبی به موضوعات پدافند غیر عامل دارند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از پشتیبانی دولت و وزرای محترم اظهار داشت که در سطوح مختلف اجرایی کشور از همکاری های خوبی در این زمینه برخوردار هستیم.

فرمانده قرارگاه دفاع سایبری در بحث تهدیدات این حوزه نیز گفت: مباحث سایبری پدیده امنیت و تهدیدات امروز جهان می باشد. ابتدا باید تعریفی بیان شود تا موضوع روشن گردد، در پدافند غیر عامل ما دو نوع سرمایه داریم یکی سرمایه فیزیکی مانند ساختمان ها، تجهیزات، جاده ها و زیر ساخت ها و دوم سرمایه سایبری یعنی سرمایه هایی که در فضای سایبر تشکیل می گیرد مثل پول که یک روزی طلا بوده بعد تبدیل به اسکناس گردید و طلا پشتیبانی آن، امروز پول در فضای مجازی تبدیل به 0 و 1 یا کارت اعتباری شده، در واقع سرمایه مادی ما امروزه تبدیل به سرمایه سایبری شده، در سرمایه فیزیکی و سایبری حد مشترکی نیز وجود دارد. بعضی از سرمایه های فیزیکی در قسمت های مدیریت و فرماندهی و کنترل، سایبری شده اند به طور مثال یک پالایشگاه در بحث کنترل دستگاه های خود از نرم افزاری استفاده می کند و از طریق نرم افزارها سرمایه فیزیکی در قالب سرمایه سایبری قرار می گیرند یعنی خطر و تهدید آنها رد فضای سایبری ممکن می شود در نتیجه هر سرمایه ای که در فضای سایبری به آن حمله و یا از آن دفاع گردد جزی از سرمایه سایبری است. جهان امروز به سوی جنگ سایبری می رودد و ما باید در این حوزه از خود دفاع کنیم البته حوزه جنگ سایبری حوزه ای است که یک طرف کشور دشمن باشد و حوزه حمله آن دستگاه حیاتی کشور ما باشد و در سطح تهدید نیز سطح امنیت ملی ما باشد، گرچه حملاتی که بعضا انجام می شود معمولا در حوزه جنگ سایبری ارزیابی نمی شود و حملات سایبری که رد سالهای گذشته داشته ایم و این موضوعاتی که بعضی اوقات در نشریات و رسانه ها بیان می شود از نظر ما اهمیت بالایی ندارند.

سردار جلالی با بیان برنامه ها و اقدامات جدید سازمان پدافند غیر عامل و مبحث 21 گفت: در پیگیری هایی که سازمان در سال های اخیر با وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت، هفته گذشته موفق شدیم مقررات ملی ساختمان مبحث 21 که در رابطه با ملاحظات عمومی پدافند غیر عامل در ساخت و ساز می باشد را به تصویب برسانیم که از این به بعد به عنوان قانون لازم الاجرا است. ضمنا تمام دستگاه های اجرایی باید این ملاحظات را در مورد ساخت و ساز خود گنجانده و به انجام برسانند، هدف ما از این مبحث، کاهش آسیب پذیری حوادث با گرایش نظامی امنیتی به مردم است.

وی در ادامه به تشریح برنامه های جدید سازمان پرداخت و اظهار داشت: از دیگر برنامه های این سازمان فعال سازی قرارگاه دفاع زیستی است که با مصوبه دبیرخانه کمیته پدافند غیر عامل تشکیل شده و حدود یک ماه است که این قرارگاه را فعال کرده ایم تا تهدیدات حوزه زیستی بیولوژیک که حوزه انسان، دام، گیاه، آب، غذا و محیط را دنبال کند. همچنین دستگاه های زیربط مکلف شده اند که همکاری لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از دیگر اقدامات سازمان را تصویب رشته کارشناسی ارشد دفاع سایبری نام برده و گفت که از مهرماه امسال تصمیم داریم با هماهنگی وزارت علوم و فناوری در دانشگاه مالک اشتر و امام حسین (ع) دانشجو داشته باشیم که جذب در رده های اول و دوم از کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.