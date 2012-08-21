  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۵۲

کشتی نوجوانان جهان- باکو/

هدیه ویژه حمید سوریان به فرنگی کاران نوجوان

هدیه ویژه حمید سوریان به فرنگی کاران نوجوان

دارنده شش مدال طلای جهان و المپیک، عصر امروز سه شنبه با حضور در اردوی فرنگی کاران نوجوان اعزامی به رقابت‌های جهانی باکو آذربایجان به آنها وعده داد در صورت کسب عنوان قهرمانی، دو سکه بهار آزادی به این ورزشکاران هدیه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان، نابغه کشتی ایران و جهان عصر امروز سه شنبه با حضور در اردوی فرنگی کاران نوجوان در خانه کشتی شماره 2 با بیان اینکه برای رسیدن به قهرمانی باید سخت تلاش کرد، گفت: وقتی شما امروز به عضویت تیم ملی درآمده‌اید، قطعا بهترین نفر وزن خود هستید و برای همین باید با حریفان‌تان بهترین مبارزه را انجام دهید.

وی خاطر نشان کرد: هیچ حریفی را در مسابقات جهانی دست‌کم نگیرید و در کنار آن هم فکر نکنید چون حریف شما مدال جهانی دارد، بهترین است. شما باید همیشه طوری مبارزه کنید که حریفان از شما بترسند.

حمید سوریان در پایان اعلام کرد هر کشتی گیری در رقابت‌های جهانی آذربایجان صاحب مدال طلا شود دو سکه بهار آزادی به وی هدیه می‌دهد.

فرنگی کاران نوجوان کشورمان ظهر فردا چهارشنبه برای شرکت در رقابت‌های جهانی آذربایجان راهی باکو می‌شوند تا طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به مصاف حریفان خود بروند.

کد مطلب 1677686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه