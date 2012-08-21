هدیه ویژه حمید سوریان به فرنگی کاران نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان، نابغه کشتی ایران و جهان عصر امروز سه شنبه با حضور در اردوی فرنگی کاران نوجوان در خانه کشتی شماره 2 با بیان اینکه برای رسیدن به قهرمانی باید سخت تلاش کرد، گفت: وقتی شما امروز به عضویت تیم ملی درآمدهاید، قطعا بهترین نفر وزن خود هستید و برای همین باید با حریفانتان بهترین مبارزه را انجام دهید.
وی خاطر نشان کرد: هیچ حریفی را در مسابقات جهانی دستکم نگیرید و در کنار آن هم فکر نکنید چون حریف شما مدال جهانی دارد، بهترین است. شما باید همیشه طوری مبارزه کنید که حریفان از شما بترسند.
حمید سوریان در پایان اعلام کرد هر کشتی گیری در رقابتهای جهانی آذربایجان صاحب مدال طلا شود دو سکه بهار آزادی به وی هدیه میدهد.
فرنگی کاران نوجوان کشورمان ظهر فردا چهارشنبه برای شرکت در رقابتهای جهانی آذربایجان راهی باکو میشوند تا طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به مصاف حریفان خود بروند.
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