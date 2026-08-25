به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت کیفی از رودخانه کارون که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد بیان کرد: میزان EC آب در جنوب به ۴۰ هزار می رسد که کاملا در تعارض با اهداف زیست محیطی است. در خصوص آب شرب ضمن نگاه ملی به مسئله، تاکید داریم خوزستان به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی باید حیات خود را در بخش های مختلف حفظ کند.

استاندار خوزستان خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: درخواست داریم ردیف بودجه مربوط به حفاظت رودخانه کارون دنبال شود تا در بودجه سال آینده دیده شود. همچنین جلوگیری از انتقال آب از سرشاخه ها به سایر استان ها نیز پیگیری شود.

وی با بیان اینکه انتقال آب مساله جدی است، افزود: از ابتدا نباید آب اینگونه به فلات مرکزی ایران منتقل می شد، آن بخش ها هم با مشکلاتی مواجه شدند لذا امیدواریم اقداماتی صورت گیرد تا علاوه بر جلوگیری از ضرر، رودخانه کارون و سایر رودخانه ها حفاظت شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به پرورش گونه های ماهیان عنوان کرد: کشور عراق مقصد اصلی صادرات ما محسوب می شود؛ بنابراین درخواست داریم برای جلوگیری از مشکلات بازار شیلات، مجوز داده شود برخی گونه هایی که در نگاه اول محدودیت داشته باشند به صورت مدیریت شده استفاده کنیم.

موالی زاده به جلسه هیئت دولت در خصوص تالاب هورالعظیم بیان کرد: در آن جلسه موضوعاتی از جمله خرید هواپیمای آبپاش، دیپلماسی و ..‌ مطرح شد که با حضور وزارت خارجه و رییس محیط زیست کشور فعال شود. در این خصوص با مسئولان محلی و ملی کشور عراق از جمله وزیر آنها مذاکره داشته ام تا ان‌شاءالله هرچه زودتر این مسئله حل شود و دیپلماسی منطقه را برای حفظ و حراست از تالاب هورالعظیم داشته باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت معیشت مردم، گفت: مسئله محیط زیست هم برای ما مهم است اما هدف همه این است که به معیشت توجه شود زیرا نسبت به مردمی که پای کار نظام ایستادند و از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند مسئول هستیم.