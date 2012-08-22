دلخوش معاون نظارت بیمه مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به سمت هیئت عامل و معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

وی دارای مدارک تحصیلی کاردانی فقه و اصول، کارشناسی مدیریت، کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد و دانشجوی دوره دکترای اقتصاد است.

دلخوش عضویت در چندین کمسیون و فراکسیون تخصصی مجلس از جمله هیئت رئیسه و نائب رئیس کمسیون اقتصادی، رئیس فراکسیون گمرک، رئیس فراکسیون تعاون، رئیس فراکسیون مدیریت بحران، هیئت رئیسه کمسیون ویژه تحولات اقتصادی، هیئت رئیسه کمسیون ویژه اصل 44، نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار و عضویت هیئت مدیره اتاق تعاون کشور را در کارنامه فعالیتهای کاری خود به همراه دارند.

هیئت عامل بیمه مرکزی ایران از ارکان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.