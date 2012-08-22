39 پروژه عمرانی در جاسک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی‌نخعی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه آبرسانی سد جگین به شهرستان جاسک در خصوص افنتاح پروژه‌های این شهرستان در هفته دولت با بیان اینکه 14پروژه در حوزه طرح‌های روستایی است، گفت: این پروژه‌ها با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 265میلیون و 500 هزار ریال در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افتتاح دو ساختمان دهیاری و روشنایی معابر 13روستا در بخش لیردف جاسک از اهم این پروژه‌ها است، عنوان کرد: به غیراز این 14 طرح روستایی، شهرستان جاسک در هفته دولت شاهد افتتاح 25 پروژه عمرانی به ارزش 83 میلیارد و919 میلیون و524 ریال خواهد بود.

نخعی تصریح کرد: کل طرح‌هایی که در هفته دولت در شهرستان جاسک به بهره‌برداری می‌رسد 39طرح با اعتباری بالغ بر 85میلیارد ریال خواهد بود.

نخعی عمده این پروژه‌ها را در بخش‌های راه و شهرسازی، آموزش، روستایی، انرژی، امور ورزش و جوانان و همچنین طرح‌های بهداشتی و درمانی ذکر کرد و گفت: افتتاح پست63/20کیلو ولت موقت ولایت، مدرسه راهنمایی چهارکلاسه، هشت راه روستایی و دو زمین چمن مصنوعی و جایگاه سوخت‌رسانی به لنجداران صیادی و غیرصیادی از مهترین پروژه‌هایی است که در هفته دولت در جاسک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.