جشن تکلیف ۱۲۰۰ نفره دختران در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن باشکوه تکلیف با حضور ۱۲۰۰ نفر دانش‌آموز از محلات مختلف شیراز با همت مجموعه فرهنگی رهپویان وصال برای سومین سال پیاپی، همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) در دانشگاه صنعتی برگزار شد.

این مراسم معنوی تربیتی با زیارت قبور شهید گمنام و ثبت عکس یادگاری گروهی آغاز شد و در ادامه با اجرای برنامه‌های متنوعی همچون بازی‌های گروهی، سرودخوانی، جشن مفصل تکلیف و اقامه نماز جماعت و صرف ناهار ادامه یافت.

‌در بخش هنری برنامه، علاوه بر اجرای تئاتر سرود و مسابقه، دانش‌آموزان مدرسه استثنایی احسان نیز حضور داشتند و با اجرای سرود، حال و هوای ویژه‌ای به مراسم بخشیدند.

پک عبادی ویژه جشن تکلیف نیز که توسط کارگاه یکی از محلات آماده‌سازی شده بود، به دانش‌آموزان اهدا شد.