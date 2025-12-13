قالیباف: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و «تاگسه چافو» رئیس مجلس اتیوپی پیش از ظهر امروز (شنبه ۲۲ آذر ماه) و پس از دیدار دوجانبه، در نشست خبری شرکت کردند.

قالیباف متذکر شد: سفر ما به اتیوپی در سال گذشته همزمان با عضویت ایران و اتیوپی در بریکس شد. اتیوپی یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و کشوری است که با کشورهای اسلامی قرابت نزدیکی دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور مسلمان هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سابقه ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران و اتیوپی بیش از ۷۰ سال است. لازم است روابط دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

قالیباف افزود: با توجه به عضویت ایران و اتیوپی در به بریکس، ارتباطات دو کشور باید توسعه یابد. بر این اساس، ما از رئیس مجلس این کشور برای سفر به ایران دعوت به عمل آوردیم تا زمینه توسعه روابط دو کشور به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم شود.

وی در ادامه، گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم این سفر، توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور است تا گروه‌های دوستی دو کشور بتوانند ارتباطات عمیق‌تر و بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه‌اندازی و فرصت برای توسعه همکاری بیشتر دو کشور فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار بنده با رئیس مجلس اتیوپی مطرح شد که نخست وزیر اتیوپی هم سفری به کشورمان داشته باشد.

وی اظهار کرد: سفر نخست وزیر اتیوپی به ایران قطعاً منجر به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور خواهد شد. ایران همواره سعی کرده با کشورهای آفریقایی به خصوص منطقه شاخ آفریقا ارتباط داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همواره تلاش ما بر این است که با کشورهای شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیک‌تری با ما دارند، ضمن توجه به اصل یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورها، روابطمان را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: فرصت‌های زیادی برای توسعه روابط ایران و اتیوپی در حوزه‌های انرژی، دانش‌بنیان، کشاورزی و دیگر مسائل وجود دارد.

قالیباف خاطرنشان کرد: امیدوارم این سفر بتواند در توسعه روابط پارلمانی و روابط میان ملت‌ها و دولت‌های دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار باشد.