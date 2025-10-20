مرادی: ۵۲ زمین چمن مصنوعی در شهرستان جاسک احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مرادی یکشنبه شب در دیدار با امام جمعه جاسک ضمن تبریک هفته تربیت بدنی گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات عمرانی و چالش‌های ورزش شهرستان ارائه داد و اظهار کرد: با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان پروژه‌های مهمی در سطح شهر و روستاها اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون ۵۲ زمین چمن مصنوعی با مشارکت دهیاران در بخش مرکزی، لیردف و محلات جاسک احداث شده و این روند همچنان ادامه دارد.

مرادی از فرسودگی پنج سالن ورزشی و استخر سرپوشیده خلیج فارس جاسک خبر داد و خواستار مرمت و بازسازی آن‌ها شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در رشته‌های آبی و ساحلی، گفت: جاسک می‌تواند به عنوان قطب ورزش‌های ساحلی و موج‌سواری کشور مطرح شود اما هنوز مجتمع تخصصی ورزش‌های ساحلی در این شهرستان وجود ندارد.

وی همچنین از فعالیت گسترده بانوان جاسکی در حوزه ورزش خبر داد، تصریح کرد: بانوان شهرستان در سه سال متوالی به عنوان برترین ورزش بانوان استان انتخاب شده‌اند اما متأسفانه هنوز از داشتن سالن اختصاصی محروم هستند.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در رشته فوتبال سه تیم از جاسک در لیگ برتر استان حضور دارند اما به دلیل نبود حامی مالی و اسپانسر با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.

وی از بهره‌برداری دو زمین چمن جدید در بخش لیردف تا پایان سال جاری خبر داد، اضافه کرد: بیش از ۵۰ تیم فوتبال در سه رده سنی در شهرستان فعال هستند و عمدتاً با هزینه شخصی اداره می‌شوند.