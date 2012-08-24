گاز رسانی به 18 روستای اسفراین

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان شمالی در اولین روز از هفته دولت در سفر به شهرستان اسفراین، عصر پنجشنبه با حضور در سالن ورزشی رخشی اسفراین طرح گاز رسانی به 18 روستای این شهرستان را به صورت نمادین افتتاح کرد.

در مراسم بهره برداری طرح گاز رسانی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل استان، معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی، فرماندار، مسئولین محلی و جمع کثیری از اهالی این روستاها حضور داشتند.

با اجرای شبکه گاز رسانی به طول 74 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 800 میلیون ریال، 18 روستای استعین، فیروزآباد، عمارت، کلاته شور، کلاته علیمردان، علی آباد، کلاته رضا، کلاته نیش کش، کلاته بزرگ، مهدی آباد، زرق آباد، آجقان، قلعه نو، ادکان، ارک، حسن آباد و روستای نیش کش از امروز به شبکه گاز متصل و 1351 خانوار این روستاها از نعمت گاز برخوردار شدند.

هم اکنون 56 روستای اسفراین با داشتن 24 هزار و 891 اشتراک از نعمت گاز برخوردار است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در این سفر همچنین با خانواده شهیدان حیدرعلی و محمد برومند، پدر و پسری که از این خانواده به فیض شهادت نائل شده بودند دیدار و با آنان گفتگو کرد.

احمدی بیغش در این دیدار راه شهدای انقلاب اسلامی را در ادامه راه شهدای کربلا دانست و گفت: شهدای ما با بصیرت کامل در مسیر شهادت گام نهاده و خالصانه جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهادت آنان را باعث رسوایی و نمایان شدن چهره واقعی منافقین کوردل دانست.

در این سفر محمود احمدی بیغش تعدادی از پروژه‌های در حال ساخت این شهر را نیز مورد بازدید قرار داد و در جریان روند اجرای آن‌ها قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالی همچنین در این سفر، جایگاه CNG قائم (عج) شهرداری اسفراین را که با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال راه اندازی شده است، افتتاح کرد.

سایت مسکن مهر دکتر حسابی با 400 واحد مسکونی در حال ساخت و همچنین شرکت آذین فورج اسفراین با سرمایه 35 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم 120 نفر که به تولید قطعات آهنگری مشغول است از مراکزی بود که مورد بازدید نماینده عالی دولت قرار گرفت.