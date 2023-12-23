به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار کرد: ظرفیت موجود در روحانیون و مبلغین دینی در راستای ترویج مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی پتانسیل بسیار بالقوه‌ای هستند، که نیاز داریم با همکاری تنگاتنگ ضمن ارائه اقدامات در دست اجرا در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی کار جدی انجام دهیم.

وی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات اثربخش شرکت گاز استان در راستای توسعه زیر ساخت‌ها و تأمین گاز پایدار برای مشترکین و زمینه سازی برای توسعه صنعتی و کشاوری افزود: آماده هستمی نسبت به فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی مباحث ایمنی و صرفه‌جویی و تبیین اقدامات جهادی شرکت گاز در ادارات، مساجد و تریبون ائمه جمعه‌ها در سطح استان همکاری لازم را داشته باشیم.

میر سعید سید متین، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل نیز در این دیدار با بیان اینکه میزان گاز ورودی طی سال‌های گذشته به واسطه عدم شناسایی نیازمندی‌های استان به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولین استان تبدیل شده است، افزود: نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه گاز طبیعی، استان اردبیل را به لحاظ توسعه با مشکل انرژی مواجهه کرده و به تبع آن توسعه پایدار و پیشرفت صنعتی و کشاورزی استان مقدور نبود.

وی در ادامه به اقدامات زیربنایی در حوزه گاز طبیعی در طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴ پروژه زیرساختی در بخش گاز استان به مرحله اجرایی رسیده است که احداث خط دوم انتقال گاز «چلوند-اردبیل» به طول ۵۵ کیلومتر نمونه‌ای از این طرح‌ها است و در صورت اتمام و بهره برداری از این طرح گازرسانی میزان گاز ورودی استان از ۱۲ به ۲۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل به در حال اجرا بودن ۲۵۰۰ هکتار گلخانه در استان اردبیل و نیاز این طرح‌ها به گاز طبیعی، تسریع گازرسانی به بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در شهرستان‌های پارس آباد و اصلاندوز اشاره کرد و گفت: در راستای تقویت زیرساخت انرژی شمال استان، احداث فاز ۲ خط انتقال گاز ۱۶ اینچ پارس آباد - شهرک گلخانه‌ای، به طول ۲۵ کیلومتر به شرکت گاز استان اردبیل واگذار شده است و این پروژه هم اکنون بیش از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید متین بر لزوم فرهنگ‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: تصور این واقعیت که به اندازه مصرف باید تولید کنیم، صحیح نیست.