برگزاری همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گوهریان صبح جمعه در جمع خبرنگاران در اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید به اینکه دانشگاه علمی کاربردی بستر قانونی خوبی را برای برپایی این نوع همایش در اصفهان ایجاد کرده است، اظهار داشت: ما توانسته‌ایم تولید گز را در قالب دانشگاه علمی، کاربردی به صورت رشته درسی درآوریم.

وی افزود: یکی از اقدامات صنعت گز سازی این است که در کنار دانشگاه‌ها قرار داده و انگیزه‌ای برای دانشگاهیان و محققان ایجاد کند.

دبیر همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی با اشاره به همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه تجاری سازی دانش گز و شیرینی از سوی دانشگاه مطرح و علم هم وارد فضای کسب و کار شد.

وی با بیان اینکه این امر هم موجب رشد و توسعه کشور می‌شود، ادامه داد: همکاری صنعت گز با دانشگاه علمی کاربردی از سال 83 آغاز شد.

گوهریان با اشاره به برگزاری همایش، اضافه کرد: همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها با راهبری دانشگاهیان آغاز شده و صنعت نیز در این زمینه به خوبی وارد شده است.

وی افزود: از دو ماه پیش فراخوان مقاله در دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز و با استقبال خیلی خوب دانشگاهیان 50 مقاله علمی ارائه و توسط داوران دانشگاهی بررسی شد.

دبیر همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی با اشاره به حامیان مالی این همایش ملی در اصفهان تصریح کرد: تعداد 10 موسسه صنعتی استان اصفهان از حامیان مالی این همایش هستند.

دبیر همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی ادامه داد: تعداد 30 مقاله از سوی کارخانه‌های گز ارائه شد که تعداد هشت مقاله برتر نیز در این همایش ملی تجلیل به عمل می‌آید.

