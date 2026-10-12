به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا به اوکراین نسبت به توقف همکاری های اطلاعاتی در صورت تداوم حملات علیه تأسیسات انرژی روسیه هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ به اوکراین هشدار داده که ممکن است حمایت های اطلاعاتی خود را از این کشور قطع کند. آمریکا همچنین به اوکراین هشدار داده که ممکن است خریدهای تسلیحاتی اروپا از واشنگتن برای حمایت از کی یف متوقف شود.

آکسیوس نیز پیشتر گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود عصبانی بوده و انتظار دارد کی یف به حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه پایان دهد.

در این گزارش به نقل از یک منبع در کاخ سفید آمده است: ترامپ به شدت عصبانی است. رئیس جمهور آمریکا معتقد است زلنسکی به اندازه کافی از حمایت های واشنگتن قدردانی نمی کند. حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت بیش از آنکه به روسیه آسیب بزند، به روابط ترامپ با زلنسکی لطمه وارد می کند.