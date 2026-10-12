به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، به همراه شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیدار و درباره راهکارهای پیگیری تفاهمات مشترک و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای پیشبرد برنامه‌های مورد توافق گفت‌وگو کرد.

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های شهرداری با تأکید بر صیانت از حقوق بیت‌المال

بررسی تعیین شعب تخصصی و ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران، به‌ویژه در حوزه اراضی و املاک و قراردادها، از محورهای مهم این نشست بود.

در این بخش، ضرورت رسیدگی دقیق و کارشناسی به پرونده‌ها با رعایت موازین قانونی و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال مورد تأکید قرار گرفت. تخصصی‌سازی فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز به‌عنوان یکی از موضوعات قابل پیگیری در تعاملات قضایی و شهری مطرح شد.

پیگیری پروژه‌های عمرانی دادگستری تهران با مشارکت مدیریت شهری

در ادامه، زمینه‌های همکاری شهرداری تهران با معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی دادگستری استان بررسی شد.

شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، در این بخش از نشست، موضوعات مرتبط با حوزه مسئولیت این معاونت را با تمرکز بر ظرفیت‌های همکاری شهرداری تهران پیگیری کرد. جلب مساعدت مدیریت شهری و پیگیری تفاهمات مربوط به طرح‌های عمرانی دادگستری استان نیز از موضوعات مورد توجه در این مذاکرات بود.

گسترش صلح و سازش در محلات با راه‌اندازی هسته‌های جهادی بخشایش

راه‌اندازی صلح‌یاران و هسته‌های جهادی بخشایش در سطح شهر تهران، با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌امنای محلات شهرداری، از دیگر محورهای این دیدار بود.

این برنامه با رویکرد تقویت ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و سازش در محلات مطرح شد. در همین راستا، بر همکاری دستگاه قضایی و مدیریت شهری برای فراهم‌سازی زمینه اجرای این طرح تأکید شد.

تقویت همکاری‌ها برای پیشگیری از تخلفات شهری

پیشگیری از تخلفات شهری و جرایم مرتبط با حوزه مدیریت شهری نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. حاضران درباره راهکارهای افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و شهرداری تهران برای پیشگیری از تخلفات و پیگیری مسائل حقوقی مرتبط تبادل نظر کردند.

توسعه همکاری‌های قضایی و شهری در این حوزه‌ها، در صورت پیگیری و اجرای برنامه‌های مورد توافق، می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های مرتبط با شهرداری، صیانت مؤثرتر از حقوق بیت‌المال، تقویت سازوکارهای صلح و سازش در محلات و تسریع در پیشبرد پروژه‌های عمرانی دادگستری استان تهران باشد.