به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های راه آهن، سایپای البرز، پیکان تهران، مس کرمان، ذوب آهن اصفهان، نفت تهران و صنعت نفت آبادان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی به نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید که یکی از آنها دیدار هفتادوپنجم استقلال و پرسپولیس بود.

هفته ششم را می توان هفته اولین‌ها خواند. در این هفته نخستین پیروزی فصل در کارنامه ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان به ثبت رسید و تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی برای اولین بار در فصل جاری شکست خوردند. با این نتایج دیگر در جدول رده بندی مقابل نام تیم‌های در ستون برد و باخت خط تیره و عدد صفر دیده نمی شود. دیدار استقلال و پرسپولیس هم در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که سنگ پرانی هواداران دو تیم نقطه تاریک این دربی بود.

- نتایج دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* راه‌آهن 2 - فولادخوزستان یک

گل‌ها: علیرضا عباسفرد (18) و بهادر عبدی (86) برای راه آهن و مهدی نوری (30 - پنالتی) برای فولاد

* سایپای البرز یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

گل: سعید دقیقی (41)

* پیکان تهران یک - سپاهان اصفهان صفر

گل: ایمان مبعلی (2+90)

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

* مس کرمان یک - داماش گیلان صفر

گل: کیوان امرایی (40)

* ذوب آهن اصفهان 3 - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: هوگو ماچادو (9)، آکوا استویچکف (23) و اسماعیل فرهادی (62) برای ذوب‌آهن و محمد ابراهیمی (90 - پنالتی) برای تراکتورسازی

* فجرسپاسی شیراز صفر - گهر دورود صفر

* ملوان بندرانزلی یک - نفت تهران 3

گل‌ها: جلال رافخایی (72 - پنالتی) برای ملوان و یعقوب کریمی (27) و سیدایمان موسوی (40 و 65) برای نفت تهران

* صنعت نفت آبادان 2 - صبای قم یک

گل‌ها: رسول نویدکیا (6) و روح‌الله عرب (69) برای صنعت نفت آبادان و فرید کریمی (15) برای صبای قم

با نتایجی که در دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور رقم خورد تیم سایپای البرز با 13 امتیاز صدرنشین شد.

جدول گلزنان لیگ برتر

در هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 17 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 8/1 گل برای هر بازی است. هم اکنون جلال رافخایی از تیم ملوان با هفت گل‌زده صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر است.

هفت گل:

جلال رافخایی (ملوان)

پنج گل:

یعقوب کریمی (نفت تهران)

چهار گل:

مجتبی شیری (راه آهن) و میلاد نوری (صبای قم)

سه گل:

محمدحسین مهرآزما و سیدایمان موسوی (نفت تهران)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز)، رادومیر دالوویچ (سپاهان) و روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)

2 گل:

حسین ابراهیمی، علیرضا جهانبخش و افشین چاووشی (داماش گیلان)، محمد ابراهیمی، احسان حاج صفی و فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، سعید دقیقی، سجاد شهباززاده و میلاد غریبی (سایپای البرز)، محمدرضا طهماسبی و ایمان مبعلی (پیکان)، مهدی نوری و عبدالله کرمی (فولاد خوزستان)، علیرضا عباسفرد و بهادر عبدی (راه آهن)، رضا ناصحی (آلومینیوم)، رامین رضائیان (صبای قم)، هادی تامینی (سپاهان) و سیدمحمدرضا حسینی (فجرسپاسی شیراز)