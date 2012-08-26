نخستین جشنواره آئین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی در زنجان برگزار می شود

دبیر اجرایی نخستین آئین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی به خبرنگار مهر، گفت: این برنامه با حضور پیشکسوتان عکاسی، مدیران رسانه های عکاسی و 62 عکاس حرفه ای از سراسر کشور برگزار می شود.

ناصر محمدی، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد تعامل بین هنرمندان عکاسی استان و کشور عنوان کرد و افزود: ارتقاء هنر عکاسی استان، به ثبت رساندن این حرکت جهانی به نام زنجان و ایجاد علاقه و انگیزه برای هنرمندان جوان عکاس مهم ترین هدف های برگزاری این همایش است.

دبیر اجرایی نخستین آئین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی با بیان اینکه این برنامه تا کنون در کشور برگزار نشده است افزود: این برنامه در کشورهای فرانسه، آمریکا، هندوستان و چند کشور دیگر برگزار شده است.

محمدی با بیان اینکه 100 مهمان از سراسر کشور در این برنامه حضور پیدا می کنند، یادآور شد: 62 عکاس حرفه ای سراسر کشور در خلال این همایش یک روز را به عکاسی از سطح شهر زنجان اختصاص خواهند داد.

وی سخنرانی، اجرای نمایش، پخش کلیپ و تجلیل از 5 عکاس پیشکسوت کشور را از جمله برنامه های ویژه این مراسم عنوان کرد و گفت: در راستای ایجاد ایجاد علاقه و انگیزه برای هنرمندان جوان از یک هنرمند زنجانی و چهر هنرمند کشور تجلیل به عمل می آید.

دبیر اجرایی نخستین آئین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی وضعیت عکاسی را در استان زنجان رو به رشد عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر عکاسی در استان زنجان پیشرفت خوبی پیدا کرده به طوری که حدود 30 عکاس فعال و حرفه ای در این استان فعالیت می کنند.

محمدی افزود: عکاسان زنجانی با حضور در جشنواره های مختلف عکاسی و کسب رتبه های برتر کشوری و جهانی، این هنر را در استان زنجان پویاتر و فعال تر کرده اند.

وی به حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از هنر عکاسی اشاره کرد و افزود: نخستین آئین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی به همت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.