مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 12 سال قم آغاز شد

مهدی رضایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته مسابقات فوتبال رده‌های سنی قهرمانی استان قم برای دومین بار در پنج رده‌ سنی از زیر 10 سال تا زیر 14 سال برگزار شد و در پایان رقابت جذاب مدعیان برترین‌ های خود را شناخت و امسال نیز تیم های مدعی قهرمانی در همین رده های سنی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



حضور تیم های باشگاه‌های فعال و سازنده فوتبال قم در مسابقات



وی ادامه داد: در هر رده سنی استقبال از سوی باشگاه‌های فعال و سازنده فوتبال قم از حضور در این رقابت‌ها بسیار خوب و قابل توجه بوده است و این مهم نشان می‌دهد باشگاه‌های فوتبال قم نسبت به سرمایه‌گذاری مناسب و مطلوب بر روی فوتبالیست‌های رده‌های سنی پایه اهمیت می دهند.



مسئول کمیته جوانان و استعدادهای هیئت فوتبال قم بیان کرد: مسابقات قهرمانی استان با شرکت تیم‌های رده سنی زیر 10، 11، 12، 13 و 14 سال در سطحی مطلوب و مورد نظر به انجام رسید و فوتبالیست های زبده ای توسط مربیان سازنده فوتبال قم شناسایی شدند.



وی اضافه کرد: امسال نیز رقابت های فوتبال رده های سنی پایه فوتبال قم از رقابت فوتبالیست‌های زیر 10 سال آغاز شد و در رده های سنی زیر 11 و 12 سال نیز ادامه می یابد اما مسابقات دو رده سنی دیگر یعنی زیر 13 و 14 سال به صورت لیگ به انجام خواهد رسید.



مسئول کمیته جوانان و استعدادهای هیئت فوتبال استان قم با اشاره به حضور 12 تیم در رقابت های رده سنی زیر 12 سال قهرمانی مدارس فوتبال استان قم، ابراز کرد: تیم های شرکت کننده در این مسابقات در مرحله مقدماتی در دو گروه مقدماتی به رقابت می پردازند.



پیروزی مدعیان در دیدارهای مقدماتی



وی با اشاره به تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات، یاد آور شد: تیم های فوتبال رده سنی زیر 12 سال افشید، آسیا (الف)، آسیا (ب)، هنگ، ولایت، ستارگان، خورشید، صبای قم، پارسا، فینال، فولاد و سینا در این دوره با یکدیگر مسابقه می دهند.



رضایی نژاد عنوان کرد: با توجه به قرعه کشی انجام شده در حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در این مسابقات، تیم های فوتبال زیر12 سال آسیا (الف)، افشید، خورشید، هنگ، پارسا و فولاد برای کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی به رقابت می پردازند.



وی اظهار داشت: همچنین تیم های فوتبال ستارگان، صبای قم، فینال، سینا، آسیا (ب) و ولایت در دیگر گروه برای کسب دو سهمیه صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 12 مدارس فوتبال استان قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم رقابت می کنند.



نتایج بازی های انجام شده:



روز نخست:



آسیا (الف) 9 - 0 هنگ

خورشید 3- 0 پارسا

صبا 0 - 0 آسیا (ب)

سینا 4 - 0 ستارگان



روز دو:



هنگ 0 - 2 افشید

خورشید 0 - 3 آسیا (الف)

ستارگان 0 - 4 صبا

فولاد 1 - 4 سین