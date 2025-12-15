به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال جوانان استان هرمزگان برای فصل جدید، با حضور مسئولان و نمایندگان باشگاه‌های شرکت‌کننده در محل هیئت فوتبال استان برگزار شد.

محمود کریم‌زاده، رئیس کمیته اجرایی مسابقات هیئت فوتبال هرمزگان، در این مراسم با اشاره به اهمیت فوتبال پایه گفت: فوتبال رده‌های پایه از اولویت‌های اصلی هیئت فوتبال استان در سال جاری است و برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتقای سطح این رقابت‌ها صورت گرفته است.

وی در ادامه به تشریح گروه‌بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر جوانان پرداخت و اظهار داشت: این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی و به‌صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. در گروه اول تیم‌های ستارگان نصیرایی، اتحاد روستایی جاسک، پرسپولیس میناب، شاهین مهر رودان، شهدای قائم و شاهین حاج خادمی حضور دارند. گروه دوم نیز شامل تیم‌های امید توحید قشم، فولاد ب فولاد، هرنگ جوان بستک، سدار بندرخمیر، ستارگان سدید و پریما اسپورت قشم است.

کریم‌زاده افزود: تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد و برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.

در پایان تیم قهرمان به عنوان نماینده استان هرمزگان در مسابقات زیرگروه کشور شرکت خواهد کرد.

این مراسم با حضور نمایندگان باشگاه‌های شرکت‌کننده، محمود کریم‌زاده رئیس کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان، علیرضا صفا دبیر کمیته اجرایی مسابقات، عبدالرسول ستایش مسئول ثبت قراردادها، علی اشکالی مسئول برگزاری رده‌های پایه و محمد زاهدی عضو کمیته مسابقات برگزار شد.