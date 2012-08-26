فعالیت بیش از 200 شاعر تخصصی در بخش کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضایی ظهر یکشنبه در نشست با نویسندگان، هنرمندان و شاعران استان بوشهر اظهار داشت: کتابخوان کردن یک ملت از زمان کودکی آغاز میشود و اگر امروز کتاب چاپ میشود ولی وارد خانه نمیشود به این دلیل است که در این دوره ضعیف کار کردهایم.
وی از کمبود اثار در بخش شعر، رمان و ادبیات کودک و نوجوان خبر داد و به اشتیاق بسیار بالای کودکان و نوجوانان به شعر، داستان، قصه و رمان کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: نویسندگان آثاری بیشتری برای این قشر آماده و چاپ کنند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: این افتخار است که هنرمندان کودک و نوجوان در دوران کودکی خودشان بمانند اما اگر بخواهند براساس نیاز کودکان و نوجوانان 40 تا 50 سال گذشته اثر هنری تولید کنند قطعا با استقبال کودکان امروز مواجه نخواهد شد.
رضایی به فعالیت بیش از 200 شاعر تخصصی در کشور در بخش کودک و نوجوان اشاره کرد و به مظلوم واقع شدن هنرمندان شهرستانی اشاره کرد و افزود: امیدواریم مدیران کانون در شهرستانها این هنرمندان را شناسایی و زمینه فعالیت آنها را فراهم سازند.
وی نوشتن شعر و قصه و رمان توسط نویسندگان برای دوران خودشان را از مهمترین علل و عوامل کاهش استقبال از آثار کودک و نوجوان دانست و بیان داشت: فعالان عرصه کودک و نوجوان باید نیازهای کودکان و نوجوانان را درک و کشف کنند و براساس نیاز آنان تولید اثر کنند.
برخی از ناشران 100 درصد کتابهای آنها ترجمه است
رضائی خاطرنشان ساخت: در ادبیات و هنر کودک و نوجوانان آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متولد میشود زبان بینالمللی دارد و مطابق فطرت الهی و تربیت اسلامی است.
وی خواستار توجه نویسندگان به همه مناطق کشور شد و گفت: هنرمندان باید برای تمام بچههای ایران مطلب بنویسند چرا که کودکانی که علاقهمند به مطالعه هستند آثاری که فقط تهرانی باشد را دوست ندارند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواستار تلاش بیشتر نویسندگان و هنرمندان شهرستانی برای تولید آثار جذاب و گیرا در بخش کودک و نوجوان شد و اظهار داشت: نگاه ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستانی است.
وی به چاپ سالانه 400 عنوان کتاب در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: این آثار به صورت دوسالانه جشنواره کتاب کودک و نوجوان در کشور نمایش داده میشود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: خوشنامترین ناشران ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان آنهایی هستند که بیش از 80 درصد کارهایشان ترجمه است و این عیب بزرگی برای ناشران به شمار میرود.
وی افزود: برخی از ناشران 100 درصد کتابهای آنها ترجمه است و برابر آنچه که ما اعلام میکنیم اگر یک ناشر کودک و نوجوان در سال 100درصد اثر آن ترجمه باشد و تالیفی نداشته باشد پروانه نشر آن باید لغو شود.
رضائی با بیان اینکه کمتر از 20 درصد از تالیفات در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترجمه است، خاطرنشان ساخت: اگر یک نگاه توام با تعهد به حوزه ادبیات کودک و نوجوان داشته باشیم باید ناشران بیشتر کتابهای تالیفی داشته باشند.
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