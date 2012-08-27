محمدابراهیم سیف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: زمانی که محمدرضا یزدانی‌خرم ریاست فدراسیون کشتی را برعهده داشت، پیشکسوتان این رشته نیز بیش از امروز حرمت و احترام داشتند، چراکه او معتقد بود باید از تجارب و داشته‌های قهرمانان اسبق کشتی ایران به بهترین شکل استفاده کرد. متاسفانه هم اکنون شاهد این مسئله نیستیم و آنطور که باید و شاید به بزرگان کشتی و پیشکسوتان این رشته توجه نمی‌شود.

وی در ادامه به بلاتکلیفی کشتی و عدم برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون ورزشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه مدت‌هاست که برگزاری مجمع فدراسیون کشتی و انتخاب رئیس آن در بلاتکلیفی قرار دارد و بسیاری از عوامل کشتی همچنان نمی‌دانند باید چه کار کنند! وزارت ورزش باید زودتر وارد عمل شود و وضعیت فدراسیون را روشن کند، چراکه کشتی ایران روزهای سخت و حساس دیگری را نیز پیش رو دارد که باید از آن سربلند خارج شود.

دارنده دو مدال طلای قهرمانی جهان ادامه داد: برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون کشتی به شخص خاصی نظر ندارم اما امیدوارم هر مدیری که بر صندلی ریاست این فدراسیون قرار می‌گیرد بتواند مثمرثمر واقع شده و در جهت رشد و اعتلای این رشته گام بردارد. کشتی ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی و در تمامی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مدعی رقابت‌های آسیایی و جهانی است، پس نمی‌توان به سادگی از کنار انتخاب رئیس فدراسیون آن گذشت.

سیف‌پور عملکرد کشتی گیران ایران در المپیک 2012 لندن را نیز مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کشتی ایران در المپیک لندن آبروداری کرد و به جرات می‌توان گفت مدال‌های طلای کشتی و البته وزنه برداری بود که توانست ایران را در جایگاه هفدهم قرار دهد.

پیشکسوت کشتی کشورمان در خاتمه خاطر نشان کرد: المپیک 2012 لندن با تمام اتفاقات خوب و بدش به پایان رسید اما آنچه مسلم است قطار کشتی ایران همچنان در حال حرکت است و باید به فکرآینده این رشته بود.