20 پروژه عمرانی ارمغان شهرداری در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا نوین عصر روز دوشنبه با اعلام این خبر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و نیز تبریک هفته دولت به تمامی کارگزاران نظام از آمادهسازی دهها طرح و پروژه عمرانی ، خدماتی و فرهنگی به مناسبت این ایام توسط مناطق دهگانه و سازمانهای تابعه خبر داد و افزود: شهرداری تبریز در ادامه آمادهسازی و اجرای طرحها و پروژههای عمران شهری ، بخش دیگری از طرحهای در دست اجرای خود را برای شهروندان فهیم تبریزی آماده کرده و طی روزهای آتی و یکی پس از دیگری مورد بهرهبرداری یا کلنگزنی قرار خواهند گرفت.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهم این طرحها گفت: بوستان بزرگ قرآنی ، قطعه تکمیلی طرح تبادل امام علی (ع) ، تملک ایستگاههای قطار شهری در محدوده منطقه هشت ، 18 متری شهید قرهباغی ، سالن مدیریت بحران ، کتابخانه پامچال ، پلهای عابرگذر بیمارستان محلاتی ، پارک طوبی و اراضی دانشگاه و پیشقدم ، سالن ترافیک پارک مشروطه ، پیادهروسازی مسیر فلکه جانبازان تا ورودی زعفرانیه از جمله این پروژه ها هستند.
نوین در خاتمه گفت: این طرحها در راستای تسریع روند توسعه و آبادانی تبریز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و تا پایان سال نیز بخش دیگری از طرحهای در دست اجرای شهرداری به مرحله بهرهبرداری خواهند رسید.
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