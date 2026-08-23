امین کوپشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی سیره این دو شهید والامقام و توجه بیشتر به مفهوم خدمت صادقانه، مردمداری و مسئولیتپذیری در عرصه مدیریت کشور است.
وی با اشاره به تحولات و جنگ تحمیلی اخیر، افزود: ملت ایران در ماههای گذشته بار دیگر در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفت، جنگی که در جریان آن عزیزانی از جمله فرماندهان و نیروهای فداکار کشور را از دست دادیم، اما دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی را تصاحب کند.
شهردار بندر جاسک ادامه داد: در روزهای سخت جنگ نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور ایستادند و مردم نیز با حضور و حمایت خود نشان دادند که دفاع از ایران و عزت ملی هیچگاه از اراده ملت جدا نخواهد شد و مردم ایران با وجود تحمل داغ شهدا و خسارتهای جنگ از دفاع از کشور عقب نشینی نکردند.
کوپشی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کند، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد خلل در وحدت ملی و جدا کردن مردم از نظام بود، اما آنچه در عمل رقم خورد، شکست همین راهبرد و آشکار شدن انسجام و همبستگی ملت ایران بود، نه حاکمیت در برابر فشار دشمن کوتاه آمد و نه مردم میدان را خالی کردند.
وی گفت: امروز نیز رفتار رئیسجمهور آمریکا نشان میدهد که دشمن در تلاش است خود را از پیامدهای این شکست و مخمصهای که در آن گرفتار شده است نجات دهد اما واقعیت روشن است، ملت ایران پیروز واقعی این میدان بود و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
شهردار بندر جاسک با اشاره به نقش مردم این شهرستان در روزهای جنگ، اظهار کرد: مردم جاسک در این آزمون نیز استوار ایستادند و نشان دادند که نه از تهدید و موشکهای دشمن هراس دارند و نه از تقدیم جان خود در راه دفاع از میهن.
وی بیان کرد: هفته دولت امسال باید فرصتی برای تجدید عهد مسئولان با مردم و تأکید دوباره بر خدمت بیمنت باشد. همانگونه که مردم در روزهای سخت جنگ در کنار کشور ایستادند، امروز نیز مسئولان باید با کار و تلاش مضاعف پاسخ این اعتماد و همراهی را بدهند.
کوپشی، افزود: در هفته دولت ۱۴ پروژه عمرانی شهرداری بندر جاسک با اعتبار ۱۰۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح میشود.
وی ادامه داد: این پروژهها شامل اجرای آسفالت بلوار امام، اجرای روکش آسفالت خیابان شهید فراهم و محلههای غریبآباد و سرکله، اجرای آسفالت خیابان شهید رجایی تا پدافند و میدان هواشناسی، اجرای روکش آسفالت خیابان دریادلان از میدان هواشناسی تا فرمانداری، اجرای آسفالت محله یکبنی، اجرای آسفالت کوی ولیعصر، پیادهروسازی بلوار امام و خیابان شهید رجایی، بلوار حر، فاز اول ورودی یکبنی و تکمیل فاز اول پارک تلیسر در محله یکبنی است.
شهردار بندر جاسک، خاطرنشان کرد: خرید ماشینآلات شهرداری نیز شامل دو دستگاه بنز کمپرسی، یک دستگاه خودرو آتشنشانی، یک دستگاه مکانیزه حمل زباله، دو دستگاه نیسان کمپرسی و یک دستگاه حمل میت سردخانهدار است.
وی در پایان، گفت: مسیر پیشرفت کشور از دل وحدت و انسجام میگذرد و همه مدیران و مسئولان باید با تمرکز بر حل مشکلات مردم برای ساختن ایرانی آبادتر و مقتدرتر تلاش کنند.
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