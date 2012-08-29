  1. استانها
  2. فارس
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۶

منصوری خبر داد:

آغاز عملیات راهداری محوری در مسیر مهر- چاه شرف

آغاز عملیات راهداری محوری در مسیر مهر- چاه شرف

مهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره راه و شهرسازی مهر(MOHR) از آغاز عملیات راهداری محوری در مسیر مهر- چاه شرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منصوری افزود: محور مذکور به طول 25 کیلومتر به علت بارندگی سالهای اخیر دچار آب بردگی و خرابی رویه ی آسفالت شده ودر بسیاری از قسمتها فاقد شانه ی مناسب است.

سرپرست راه وشهرسازی مهر بیان کرد: طول مسیر برای روکش آسفالت 12 کیلومتر بوده که 11 کیلومتر آن به اتمام رسیده و مابقی در دست اقدام است و امیدواریم هرچه زودتر شاهد به بهره برداری رسیدن پروژه مذکور باشیم.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات راهداری تعداد هشت نقطه پارکینگ احداث و 14 کیلومتر شانه سازی و یک هزار و 500 مترمربع ترمیم آسفالت در نقاط مختلف مسیر صورت خواهد گرفت.

منصوری اضافه کرد: با توجه به اینکه عملیات راهداری در طرفین جاده انجام می گیرد، ممکن است ترافیک عبوری تا حدودی مختل شود، از این رو از کلیه رانندگان وسائط نقلیه تقاضا می شود با مأموران راهداری، همکاری لازم را کرده و به هشدارهای آنها توجه کنند تا شاهد بروز هیچگونه حادثه ای نباشیم و همچنین مسافران از آرامش و اطمینان بیشتری در طول سفر خود برخوردار شوند.

کد مطلب 1683585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها