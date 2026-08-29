پشیمانی نسل زِد آمریکا از انتخاب ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی موسسه نویگیتور، ۳۱ درصد از اعضای نسل زد که در انتخابات به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رای داده بودند تاکید کردند از رأی خود پشیمان هستند.

نتایج این نظرسنجی بار دیگر به وضعیت نامطلوب محبوبیت ترامپ و حزب جمهوری خواه اشاره دارد. این در حالی است که نمایندگان جمهوری خواه خود را برای انتخابات میان دوره ای پاییز امسال آماده می کنند.

نسل زد در انتخابات سال ۲۰۲۴ یکی از منابع مهم رأی ترامپ بود. در این نظرسنجی همچنین درباره میزان رضایت از عملکرد ترامپ سوال شد. نسل زد کمترین حمایت را از ترامپ داشت و تنها ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان این گروه اعلام کردند که به شدت یا تا حدی عملکرد رئیس جمهور آمریکا را تأیید می کنند.

جوانان آمریکایی سهم بیشتری در میان افرادی دارند که از ترامپ و وضعیت اقتصاد ناراضی هستند.

این نظرسنجی موسسه نویگیتور با مشارکت ۳ هزار شهروند آمریکایی در تاریخ ۴ ژوئن تا ۲۷ ژوئیه انجام شد.