به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری منطقه هفت بیشتر جنبه خدماتی دارد، اظهار کرد: این منطقه بودجه هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی در بخش عمران دارد که شامل ۹ فصل می‌شود.

محمد اصفهانیان مقدم با بیان اینکه بخشی از تملکات پروژه عمار یاسر از وظایف شهرداری این منطقه است، گفت: به دلیل نوپا بودن شهرداری این منطقه هنوز در بحث تملک ورود پیدا نکردیم و از سوی دیگر چون پرونده‌های مربوطه از مناطق یک و سه به این شهرداری منتقل نشده است، وارد کارهای درآمدی نشدیم.



شهردار منطقه ۷ قم با اشاره به ترافیک میدان جانبازان بیان کرد: با توجه به طرح نهایی تایید شده سازمان حمل و نقل و ترافیک، قرار شده این میدان به شکل گلابی تغییر شکل دهد.



وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته ادامه داد: تونل باکس خیابان بوستان نجمه و معبر زیر آن اجرا شده و اصلاح هندسی حد فاصل میدان مصلی تا پل مصلی نیز انجام گرفته است.



بهسازی رودخانه قمرود



اصفهانیان مقدم بهسازی ‌سازی رودخانه، فضای سبز، اصلاح روکش آسفالت خیابان خاکفرج، روکش شوارع خاکفرج، اصلاح هندسی رمپ دادگستری و احداث پل عابر پیاده را از مواردی دانست که در حال انجام است.



وی عنوان کرد: بهسازی پارک شهید رجایی، احداث سه سرویس بهداشتی و یک نمازخانه در این بوستان و بهینه‌سازی دیوار رودخانه و روشنایی بوستان رجایی از جمله کارهای در دست اقدام است.



شهردار منطقه ۷ قم گفت: جدول‌گذاری خیابان ۱۹ دی، پیاده‌روسازی سطح منطقه، جدول‌گذاری خیابان‌های صفائیه و ارم نیز در دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد.



تکمیل سیستم روشنایی بوستان‌های منطقه سه



شهردار منطقه سه قم اظهار داشت: این منطقه بیشتر پروژه‌های مورد بهره‌برداری را به تکمیل سیستم روشنایی بوستان‌ها و پارک‌ها اختصاص داده است.



احمد ترکمن افزود: در این راستا، سیستم روشنایی پارک‌های محله‌ای و بوستان‌های منطقه سه با صرف هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است که در هفته دولت افتتاح خواهد شد.



شهردار منطقه سه قم به تکمیل و راه‌اندازی روشنایی پارک‌ها و بوستان‌های سطح منطقه اشاره کرد و گفت: روشنایی بوستان‌های لاله، نسیم، مادر و پرستار و پارک‌های محله‌ای بلوار امام حسین(ع) در خیام، ۲۴ متری میثم و خیابان ۷ تیر با استفاده از برج‌های نوری و چراغ‌های پایه کوتاه تامین شده است.



وی اعتبار این پروژه‌ها را یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پیشرفت هر چه بیشتر منطقه سه در زمینه عمران و آبادانی باشیم.



کلنگ مسجد فاطمه معصومه(س) با کمک شهرداری منطقه ۶ زمین زده شد



شهردار منطقه 6 قم گفت: با دستور شهردار قم و تصویب شورای اسلامی شهر قم کلنگ مسجد حضرت فاطمه معصومه(س) در روز جهانی مساجد با کمک شهرداری در منطقه ۶ به زمین خورده شد.



ابوالفضل رسولی افزود: مسجد حضرت فاطمه معصومه(س) در منطقه ۶شهرداری در تقاطع خیابان شهید جمراسی و خیابان نظامی گنجوی به زمین زده شد.



شهردار منطقه۶ اظهارداشت: مشارکت شهرداری در ساخت این مسجد به صورت همیاری در قالب هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال تخفیف عرصه در مسیر به صورت پرداخت نقد، ۵۰۰ میلیون ریال گودبرداری و انتقال خاک، ۲۰۰ میلیون ریال تخفیف عوارض تجاری، مجموعاً ۱۵۰۰ میلیون ریال در کمک به ساخت این مسجد است.



آیت الله میرعظیمی امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل نیز با حضور در این مراسم بر لزوم احیای مساجد اسلامی و شیعی، تأکید کرد و گفت: جهت مقابله با تبلیغ روز افزون به اصطلاح مذاهب افراطی همچون وهابیت و سلفی­گری که هزینه­های هنگفتی جهت تبلیغ آن صرف می شود، بایستی مساجد شیعی احیا شود و تبلیغ دین و مذهب حَـقّه شیعه در آن صورت بگیرد.



احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با سخنانی در خصوص کمک شهرداری برای ساخت مساجد و عدم اخذ هزینه­های مربوط به شهرداری از مساجد اشاره کرد و گفت: این هزینه ها شامل عوارض و تخفیفات پروانه ملک، پروانه تجاری و عوارض نوسازی به ساخت و احیای مساجد می شود.