به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد کی‌یف و برلین در حال نهایی‌کردن توافقی برای همکاری در زمینه پهپادها هستند.

زلنسکی پس از گفت‌وگوی تلفنی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت تیم‌های دو کشور در حال نهایی‌کردن متن توافق هستند و این قرارداد از جمله توانمندی‌های دفاعی جدیدی در اختیار آلمان و اوکراین قرار خواهد داد.

این توافق که پیشنهاد اولیه آن چند ماه پیش از سوی اوکراین مطرح شده بود، قرار است توسعه مشترک انواع پهپادها، موشک‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط را شامل شود.

این قرارداد بر همکاری‌های دفاعی موجود میان دو کشور بنا خواهد شد. آلمان پیش‌تر یک برنامه چند میلیون یورویی برای تأمین حدود ۱۵ هزار پهپاد رهگیر «استریلا» برای اوکراین تأمین مالی کرده است؛ پهپادهایی که برای مقابله با پهپادهای تهاجمی نوع «شاهد» طراحی شده‌اند.

همچنین شرکت آلمانی Quantum Systems و شرکت اوکراینی WIY Drones در ماه آوریل یک شرکت مشترک ایجاد کردند که هدف آن افزایش تولید پهپادهای رهگیر و فناوری‌های مرتبط با پدافند هوایی است.

به گفته زلنسکی، مرتس و او همچنین درباره حمایت‌های جدید آلمان در زمینه پدافند هوایی و برنامه دیدار حضوری با یکدیگر گفت‌وگو کردند.