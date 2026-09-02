ضرورت تشکیل بانک نظام مسائل حوزه رسانه در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار نوروز اکبری، مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، بعدازظهر چهارشنبه در نخستین نشست هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت مأموریت این هیئت اظهار کرد: هیئت اندیشهورزی باید با یک وزن و جایگاه متناسب با مأموریت خود فعالیت کند و یکی از نخستین موضوعات در آغاز به کار این هیئت، تعیین رئیس آن خواهد بود.
وی افزود: موضوع مهمتر از انتخاب رئیس، ایجاد یک بانک اطلاعاتی از نظام مسائل حوزه رسانه است و اعضای هیئت باید مسائل واقعی، تخصصی و مرتبط با حوزه رسانه را شناسایی و احصا کنند.
مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: قرار نیست در هیئت اندیشهورزی درباره موضوعات غیرمرتبط صحبت کنیم، بلکه باید دقیقاً ببینیم در حوزه رسانه چه مسائلی وجود دارد و چه مشکلاتی نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه راهکار است.
اکبری با اشاره به ظرفیت موجود در هیئت اندیشهورزی گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر در این مجموعه حضور دارند و اگر هر یک از اعضا پنج تا ۱۰ مسئله را شناسایی و ارائه کنند، میتوان به حدود ۱۵۰ مسئله دست پیدا کرد و این مسائل پس از بررسی و تطبیق موارد مشابه، میتواند به یک بانک نظام مسائل جامع در حوزه رسانه تبدیل شود.
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع در آن است که افراد صاحبنظر، فرهیخته و اندیشهمند باید مسائلی را ببینند که شاید در نگاه نخست برای دیگران قابل مشاهده نباشد؛ همانند موریانهای که درون یک دیوار قرار دارد و ممکن است امروز موجب فروریختن دیوار نشود، اما اگر شناسایی و برای آن چارهاندیشی نشود، در آینده میتواند به یک بحران تبدیل شود.
مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اندیشهورزی باید بتواند مسائل آینده را پیشبینی کند و پیش از آنکه یک مشکل به بحران تبدیل شود، برای آن تدبیر و راهکار ارائه دهد.
اکبری با تأکید بر ضرورت مسئلهمحوری در فعالیت هیئت اندیشهورزی گفت: پس از تشکیل بانک نظام مسائل، باید مشخص شود که در شرایط زمانی و مکانی امروز استان کرمانشاه، کدام مسائل در حوزه رسانه از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
وی افزود: اولویتبندی مسائل یک موضوع تخصصی است و باید با نگاه کارشناسی انجام شود؛ بنابراین لازم است بدون تعارف و ملاحظات غیرضروری، واقعیتهای حوزه رسانه بیان شود تا در نهایت بتوانیم به یک اولویت مشخص و راهکار عملیاتی برسیم.
اکبری ادامه داد: ممکن است در سطح کشور مسائل مختلفی وجود داشته باشد، اما آنچه برای این هیئت اهمیت دارد، شناسایی اولویتهای استان کرمانشاه در حوزه رسانه است و باید مشخص شود در شرایط فعلی، مسئله اول و اصلی استان چیست.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل اندیشه به اقدام اظهار کرد: مسئله باید بهگونهای تعریف شود که امکان حل آن در یک بازه زمانی مشخص وجود داشته باشد و تلاش کنیم مسائل اولویتدار را حداکثر در یک سال به نتیجه برسانیم.
مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: پس از اولویتبندی، برای مسائل مهم باید میزهای تخصصی تشکیل شود و تعدادی از اعضای هیئت که تخصص و توانایی بیشتری در آن حوزه دارند، مسئولیت پیگیری موضوع را بر عهده بگیرند.
اکبری افزود: این افراد باید با حضور در دستگاههای مرتبط، ضمن تبیین مسئله، مسئولان آن دستگاه را نسبت به ضرورت حل مشکل قانع کنند و به آنها نشان دهند که هدف هیئت اندیشهورزی، کمک به دستگاه و حل مسئله است، نه صرفاً مطالبهگری از بیرون.
وی بیان کرد: اگر برای حل یک مسئله نیاز به حضور مدیر یا مسئول دستگاه مربوطه باشد، باید از او دعوت شود تا در جلسه تخصصی حضور پیدا کند، توضیحات دستگاه شنیده شود و پس از بررسی همه ابعاد موضوع، راهکار مشترک برای حل مسئله ارائه شود.
مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: در مواردی که حل یک مسئله نیازمند اصلاح قانون یا اقدام در سطح ملی باشد، باید از ظرفیت نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مرتبط نیز استفاده شود تا موضوع از مسیر قانونی دنبال شود.
اکبری تأکید کرد: خروجی هیئت اندیشهورزی نباید صرفاً چند پیشنهاد مکتوب یا مجموعهای از جلسات باشد، بلکه باید در پایان سال به طرحهایی برسیم که قابلیت اجرا داشته باشند و برای آنها در نظام برنامهریزی دستگاههای مربوطه نیز اعتبار و جایگاه مشخصی پیشبینی شود.
وی افزود: وقتی یک طرح در هیئت اندیشهورزی به عنوان اولویت انتخاب شد، دستگاه مربوطه باید آن را بپذیرد و در برنامههای خود قرار دهد و سپس فرآیند مطالبهگری برای اجرای آن دنبال شود.
اکبری با اشاره به نقش استانداری در این فرآیند گفت: در مواردی که طرحها نیازمند حمایت و هماهنگی در سطح استان هستند، باید از ظرفیت استاندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان استفاده شود و هیئت اندیشهورزی نیز روند اجرای مطالبات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اندیشهورزی به معنای نشستن در کنار یکدیگر و صرفاً گفتوگو درباره موضوعات مختلف نیست؛ بلکه باید مسئلهمحور حرکت کنیم، مسئله را دقیق تعریف کنیم، راهکار ارائه دهیم، دستگاه مربوطه را درگیر کنیم و در نهایت به نتیجه برسیم.
مسئول بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: در این فرآیند باید علاوه بر ارائه راهکار، موضوعاتی همچون تولید و آفرینش در حوزه مقررات، الزامات اجرایی و پشتیبانی اعتباری نیز مورد توجه قرار گیرد تا طرحهای ارائهشده قابلیت اجرا پیدا کنند.
اکبری با اشاره به فلسفه تشکیل هیئتهای اندیشهورزی اظهار کرد: تأکید بر اندیشهورزی، یک موضوع صرفاً اداری نیست، بلکه مبتنی بر سیاستها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی در شناسایی و حل مسائل است.
وی افزود: وقتی از اندیشهورزی سخن میگوییم، باید از ظرفیت افراد صاحب تجربه، متخصص، مدیر و صاحبنظر استفاده کنیم و این افراد باید در فضایی آزاد و کارشناسی، مسائل واقعی را مطرح کنند.
اکبری خاطرنشان کرد: هیئت اندیشهورزی باید به محلی برای طوفان فکری، مسئلهشناسی و تولید راهکار تبدیل شود و خروجی آن نیز باید در میدان عمل، دستگاههای اجرایی و فرآیند مطالبهگری دیده شود.
وی در پایان تأکید کرد: کلیت بسته اندیشهورزی باید بر سه محور شناسایی و تشکیل بانک نظام مسائل، اولویتبندی و ارائه راهکار و در نهایت پیگیری، پشتیبانی و مطالبهگری برای اجرای راهکارها استوار باشد تا این هیئت بتواند نقش واقعی خود را در حل مسائل حوزه رسانه استان ایفا کند.
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