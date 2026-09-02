مدیران قضایی برای حل مشکلات مردم احساس مسئولیت کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه‌های قضایی طارم که با حضور دادستان مرکز استان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و مسئولان شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی در بخش‌های مختلف مورد تاکید است، بنابر این از تلاش‌ها و اهتمام جهادی همکاران قضایی و اداری تشکر می کنم.

رئیس کل دادگستری زنجان رویکرد دستگاه قضا را بر تسهیل دادرسی و احقاق حقوق عامه برشمرد و گفت: دادگستری استان زنجان در دوره مدیریت جدید در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌های قوه و پیروی از منویات رهبری اهتمام جدی دارد.

افراسیاب گفت:بنده و همکاران قضایی و اداری خود را خدمتگزار و نوکر مردم استان می دانیم چرا که دستگاه قضایی مأمن و محل تظلم خواهی است و به فرموده قائد شهید هر وقت مردم احساس کنندحق آنها تضییع شده دادگاه آن را مطالبه خواهد کرد.

وی اظهارداشت : مدیران قضایی درانجام وظایف ذاتی برای حل مشکلات مردم احساس مسئولیت کنند.

در این مراسم از زحمات سید هادی موسوی تقدیر و وحید حیدر پور به عنوان سرپرست حوزه قضایی شهرستان طارم معرفی شد.