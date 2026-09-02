اراضی ملی عقدا از تصرف یک شرکت خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجتبی فلاح یخدانی اظهار کرد: در پی شناسایی تصرف غیرمجاز یکی از شرکت‌ها در اراضی منابع طبیعی، موضوع در دستور کار حوزه قضایی بخش عقدا قرار گرفت و پس از بررسی‌های انجام‌شده، دستور قضایی لازم برای رفع تصرف صادر شد.

وی افزود: در اجرای دستور قضایی، ۳ هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی از تصرف خارج و به اراضی دولتی اعاده شد.

رئیس حوزه قضایی بخش عقدا با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد.

فلاح یخدانی تصریح کرد: با هرگونه دخل و تصرف در اراضی دولتی و منابع طبیعی بدون اخذ مجوزهای قانونی، قاطعانه برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی لازم در این زمینه به عمل می‌آید.