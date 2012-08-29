جزئیات دیدارهای صالحی با وزیران خارجه عمان،فلسطین و کویت در حاشیه نشست نم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه عمان نیز در دیدار با صالحی با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور مسلمان و همسایه ، ضرورت گسترش همکاریهای دو جانبه در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی بویژه در زمینه انرژی را مورد توجه قرار داد.

وی از جمهوری اسلامی ایران در مدیریت درست کشورمان در برگزاری اجلاس عدم تعهد تشکر کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تأکید بر روابط تهران _ مسقط بعنوان نمونه ای از ارتباطات دو کشور مسلمان و همسایه از راه اندازی پرواز مستقیم تهران _ مسقط و نقش آن در توسعه روابط اظهار خرسندی کرد.



در ملاقات وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر خارجه خودگردان فلسطین دو طرف بر اولویت دادن موضوعات مرتبط با فلسطین در چارچوب کمیته فلسطین در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد تأکید کردند.



وزرای خارجه دوکشور همچنین اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند.



دکتر صالحی نقش کشورمان را در ایجاد بستر مناسب برای وحدت آحاد ملت فلسطین و بهره گیری از ظرفیت کشورهای عضو عدم تعهد در راستای تحقق حقوق حقه ملت فلسطین مورد توجه قرار داد.



وزیر امور خارجه کویت نیز در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان از برگزاری موفق اجلاس عدم تعهد با توجه به مشارکت گسترده و فعال مقامات کشورهای مختلف تقدیر کرد.



وی با اشاه به اینکه ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد روح جدیدی در کالبد عدم تعهد خواهد بود دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی ایران در نزدیک ساختن دیدگاههای اعضا بویژه در زمینه اسناد تصمیمات اجلاس شانزدهم را مورد تأکید قرار داد.



وزیر امور خارجه کشورمان نیز به روابط دو جانبه پرداخت و ضرورت گسترش همکاریهای دو کشور را یادآور شد.



وی آمادگی کشورمان را برای برگزاری دور بعدی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در کویت اعلام کرد.



صالحی تبلیغات منفی برخی رسانه های غربی برای کم اهمیت نشان دادن نقش جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مهم جهانی را مورد اشاره قرار داد و سطح کیفی و کمی شرکت کنندگان و حضور مقامات یکصد و بیست کشور را علیرغم آن تبلیغات منفی با اهمیت تلقی کرد.