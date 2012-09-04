توزیع کود اوره بین کشاورزان استان قزوین

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر از سوی دولت، قیمت عرضه و توزیع کود اوره به کشاورزان به ازای هر کیسه 50 کیلوگرمی 200 هزار ریال تعیین شده است.

وی افزود: کشاورزان و تولید کنندگان می توانند برای تامین کود اوره مورد نیاز به مراکز توزیع کود تعاون روستایی شهرستانها مراجعه کنند و کود اوره را با قیمت مصوب 20 هزار تومان تهیه کنند.

معین الدین یادآورشد: علاوه بر توزیع کود اوره با قیمت مصوب، به نرخ آزاد نیز بین کشاورزان توزیع می شود.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به خرید انواع نهاده های کشاورزی به میزان بیش از 15 هزار تن بیان کرد: در سال جاری شبکه تعاون روستایی استان قزوین، 15 هزار و 650 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل کود اوره، فسفات آمونیوم، سوپر فسفات، ریز مغذی و سایر کود ها به ارزشی بالغ بر 28 میلیارد ریال خریداری کرده است و تاکنون بیش از 13 هزار تن از نهاده ها بین کشاورزان توزیع شده است.

معین الدین با اشاره به میزان سهمیه کود اوره شبکه تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: از سوی دولت سهمیه شبکه تعاون روستایی استان قزوین برای تامین و عرضه کود اوره بین کشاورزان 23 هزار و 500 تن است که تشکلهای تعاون روستایی با برنامه ریزی لازم به دنبال جذب، خرید و عرضه کود اوره به کشاورزان در طول سال جاری هستند.

وی گفت: انواع بذر به میزان 172هزار کیلو گرم شامل بذر سبزی و صیفی، جو، گندم، ذرت و همچنین 53 هزار لیتر انواع سموم خریداری و به مصرف کنندگان عرضه شده است.

مدیر تعاون روستایی قزوین، در خصوص نظارت بر روند توزیع کود بیان کرد: کمیته کود استان بصورت هفتگی و ماهیانه بر نحوه روند ثبت و توزیع کود در مراکز توزیع نظارت می کنند.