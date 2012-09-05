10 فقره کالای غیراستاندارد در بوشهر توقیف شود

امیرحسین محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازرسی از مراکز فروش به منظور بررسی استاندار کالاهای موجود در این فروشگاه‌ها یکی از برنامه‌هایی است که توسط بازرسان این اداره کل با جدیت انجام می‌شود و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اقدامات به استناد تبصره چهارم ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر جمع‌آوری و توقیف فرآورده‌های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش انجام می‌شود که می‌تواند در رعایت استانداردها تاثیرگذار باشد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر اضافه کرد: بر همین اساس کارشناسان اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت با همکاری اداره امور آزمایشگاه‌ها، واحد حقوقی و نماینده پلیس پیشگیری، از واحدهای عرضه وسایل برقی خانگی به ویژه سبزی‌خردکن بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید همواره مورد توجه فروشگاه‌ها قرار بگیرد، توجه به داشتن علامت استاندارد کالاها است و باید از فروش کالاهای فاقد استاندارد اجتناب کنند که در این مورد بارها اخطارهای لازم به فروشگاه‌ها داده می‌شود.

محتشم بیان داشت: پس از تذکر و اخطار لازم و اتمام مهلت قانونی، بر اساس "صورت‌مجلس توقیف"، تعداد 10 فقره سبزی‌خردکن به علائم تجاری میلاد در حجم‌های مختلف، مروارید سبز، پویان سحر به حجم‌های مختلف، تیام، سبز روژن، سبزیران، و پنکه‌ی ایستاده‌ی "هیدو" که همگی فاقد علامت استاندارد بودند جمع‌آوری و پلمپ شد.

وی همچنین از پلمپ واحد تولیدی "وایا" تولیدکننده انواع نوشیدنی میوه‌ای به دلیل جعل علامت استاندارد خبر داد و بیان داشت: واحد مذکور در بازدیدهای ادواری ظاهراً تعطیل بوده و اقدام به تولید غیرمجاز و عرضه محصول به بازار استان‌های مختلف کشور می‌کرد.