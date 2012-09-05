ذخیره سازی 80 میلیون متر مکعب آب در بزرگترین سد خاکی قوسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی پور عصر چهارشنبه در بازدید اعضای شورای اداری این شهرستان از سد آغچای افزود: هم اکنون بیش از 6 هزار هکتار از اراضی دشت قره ضیاء الدین از آب این سد بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه امسال بیش از 20 میلیون متر مکعب آب این سد در شهرستان چایپاره توزیع شده است اظهارداشت: سد آغچای با ظرفیت 200 میلیون متر مکعب وطول تاج 850، عرض تاج 12 و ارتفاع 108 متر از پی سال گذشته با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد.

فرماندار چایپاره هم در این بازدید با اشاره به اینکه مراحل سه گانه احداث شبکه های انتقال سد آغچای در ردیف طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است افزود: مرحله نخست آن در حال اتمام است و عملیات اجرایی مراحل دوم و سوم هم تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.

مجید هاشمی افزود: با اتمام این شبکه ها بیش از 16 هزار هکتار از اراضی دشت های قره ضیاء الدین چایپاره و بخش ارس پلدشت زیر پوشش آب سد قرار خواهند گرفت.

وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از یک هزار و 400 میلیارد ریال برای ساخت سد و شبکه های انتقال آن هزینه شده است گفت: برای اتمام شبکه های انتقال سد بیش از 600 میلیارد ریال دیگر هزینه شده است.

سد آغچای از نوع خاکی با هسته رسی با گنجایش 180 میلیون متر مکعب است که بیش از 22 هزار هکتار دشتهای قره ضیاء الدین و نازک تحت پوشش طرحهای آبیاری مدرن را آبیاری می کند.