گردشگران غرق شدن در زاینده رود را به جان می خرند

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه زاینده رود پس از خروج از سد زاینده رود از میان دره ها وروستاهای چهارمحال و بختیاری در بخش سامان این استان می گذرد.

رودخانه زاینده رود در مسیر خود از میان باغهای گسترده میوه می گذرد و عبور این رودخانه در میان درختان با قدمت گردو مناظر بدیع و زیبایی ایجاد کرده و این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق کشور تبدیل کرده است.

در منطقه سامان منطقه ای به نام منطقه گردشگری پل زمانخان وجود دارد که مرکز گردشگری این منطقه محسوب می شود و هرساله مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند.

وجود پل تاریخی زمانخان سامان در این منطقه و وجود امکانات مناسب و نزدیکی به شهرکرد هرساله این منطقه را به شلوغترین مرکز گردشگری استان تبدیل کرده است.

پل تاریخی زمانخان یکی از بناهای با ارزش و قدیمی، استان چهار محال و بختیاری است که دارای دو دهانه و 30متر طول است و بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در 29 کیلومتری شمال شهر کرد قرار دارد.





اطراف این پل مملو از باغها و درختان گوناگون میوه است که مناظر بدیع و شگفت انگیزی را بوجود آورده است.



ارزش تاریخی این پل بسیار بالاست که موجب شده این منطقه شلوغ ترین منطقه توریستی چهار محال و بختیاری باشد و سالانه هزاران مسافر برای بازدید ازاین پل به استان چهارمحال و بختیاری می آیند.

رودخانه زاینده رود این منطقه گردشگری را به دو نیم تقسیم کرده و مردم می توانند در دو طرف رودخانه در محل های تعیین شده مستقر شوند و از زیبایی این منطقه لذت ببرند.

یکی از موارد که در این منطقه جدیدا مشاهده می شود این است که خانواده ها به خاطر گرمی هوا و تفریح وارد رودخانه می شوند و کودکان خود را نیز وارد آب سرد رودخانه می کنند.

با وجود اینکه در جای جای این منطقه تابلوهای شناکردن ممنوع است نصب شده است، بسیاری از خانواده ها به صورت خانوادگی وارد رودخانه می شوند.

ورود کودک شیرخوار به داخل رودخانه

ورود کودکان شیرخوار تا شش ساله به داخل زاینده رود از مواردی بی احتیاطی است که توسط خود خانوادها در این منطقه انجام می شود.

یکی از مسافران این منطقه کودک شیر خوار خود را دربغل خود به داخل رودخانه برده بود و و این کودک توسط این مسافر به وسط رودخانه برده شد و این نمونه ای از بی احتیاطی در این منطقه است.

بسیاری دیگر ازجوانان نیز در این منطقه وارد رودخانه شده و مشغول به شناکردن هستند و از طرز شناکردن آن نیز به راحتی می توان متوجه شد که مهارت زیادی در شناکردن ندارند.

کم عمق بودن رودخانه دلیل اصلی ورود خانواده ها است که فریب آب کم این رودخانه را می خورند و وارد رودخانه می شوند.

آمار و اطلاعات حاکی از غرق شدن بسیاری از مردم در سالهای گذشته در این رودخانه دارد و همچنین طی سه ماه گذشته دو نفر در این رودخانه غرق شدند.

سرد بودن بسیار زیاد آب رودخانه مکانسیم بدن را به سرعت تغییر می دهد و یکبار موجب ایجاد گرفتگی عضلات و ... می شود و همین امر موجب می شود که فرد با وجودعمق کم آب رودخانه نتواند اقدامی برای نجات خود بکند و غرق می شود.

از طرفی سنگلاخی بودن کف رودخانه نیز در بسیار فوتها عامل مرگ عنوان شده که به علت عمق کم وپرش فرد در آب و برخورد سرشناگر با سنگهای داخل رودخانه، فرد شناگر هوشیاری خود را از دست داده و این مهم موجب غرق شدن وی شده است.

خانواده هایی که در این منطقه وارد حریم رودخانه می شوند باید این مهم را در نظر بگیرند که اگر دریچه های سد زاینده رود باز شود، جریان آب رودخانه بسیار زیاد می شود و خطر مرگ و برده شدن توسط جریان بسیار زیاد آب وجود دارد.

بخشدار سامان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیریت منطقه گردشگری، سیاحتی پل تاریخی زمانخان با شهرداری سامان است و ماموران شهرداری و نیروی انتظامی تذکرات را در این خصوص به مسافران می دهند.

اصغر مظفری بیان داشت: مردم و مسافران نباید فریب عمق کم آب را بخورند، بلکه سردی آب و سنگلاخی بودن کف آن یکی از عوامل غرق شدگی محسوب می شود.

وی بیان داشت: آمار نشان از غرق شدگی تعدادی از مردم در این رودخانه دارد و مردم و مسافران باید توجه کنند که شنا کردن در این رودخانه بسیار خطر آفرین است.

بخشدارسامان اذعان داشت: برخورد سر با سنگهای کف رودخانه و آسیب رسیدن به افراد وارد شدن در این رودخانه بسیار گزارش شده و این نیز در غرق شدگی بسیار از افراد تاثیر داشته است.

وی بیان داشت: ضروت دارد مسافران به تابلوهای نصب شده در این منطقه مبنی بر شناکردن ممنوع است توجه کنند و از ورود به رودخانه بپرهیزند.

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گزارش: بهاره صمیمی