به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ایمن‌سازی مسیر مدارس و دانشگاه‌های بوشهر اظهار داشت: تامین امنیت و آسایش دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌های این عزیزان از اولویت‌های مهم شهرداری است.

وی از آغاز عملیات اجرایی ایمن‌سازی مسیر مدارس و دانشگاه‌های بوشهر خبر داد و افزود: نصب تجهیزات ترافیکی، نصب و راه‌اندازی تابلوهای ویژه عبور دانش‌آموز و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تمامی چراغ‌های راهنمایی سطح شهر از جمله برنامه‌های این طرح است.

رئیس اداره ترافیک و حمل و نقل شهرداری بوشهر خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری پلیس راهور بوشهر، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و شهرداری بندر بوشهر اجرایی شده است.

توسلی با بیان اینکه این طرح به منظور تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان اجرا می‌شود اذعان داشت: از رانندگان سطح شهر نیز انتظار داریم مراقبت بیشتری داشته باشند و با سرعت مجاز و مطمئنه حرکت کنند تا آسیبی به آینده‌سازان کشور وارد نشود.

وی اضافه کرد: اداره حمل و نقل شهرداری بوشهر هر ساله برنامه‌های آموزشی و ایمن‌سازی مدارس را در دستور کار قرار داده که امسال نیز تمهیدات لازم برای این مهم اندیشیده شده است.

توسلی گفت: در دوره‌های آموزشی که با همکاری پلیس راهور انجام می‌شود، مسایل ترافیکی و نحوه عبور و مرور دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

رئیس اداره حمل و نقل شهرداری بوشهر از راه‌اندازی نخستین پارک ترافیک بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد: این پارک ترافیک به زودی در شهر بوشهر افتتاح می‌شود.

توسلی افزود: این پارک ترافیک به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک دانش‌آموزان عزیز توسط شهرداری بوشهر با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان افتتاح می‌شود که انتظار داریم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی خاطرنشان کرد: از تمام توان و ظرفیت موجود برای ارتقای فرهنگ ترافیک در سطح شهر بهره می‌بریم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.