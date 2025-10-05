رئیس شورای شهر بوشهر: ارتقای فرهنگ ترافیک با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا عصر یکشنبه در آیین تقدیر از رانندگان قانونمند و فرهنگیاران ترافیک که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر و پلیس راهور برگزار شد، اظهار کرد: رعایت قوانین و رفتار صحیح در رانندگی، علاوه بر حفظ جان و حرمت شهروندی، احترام به رانندگی قانونمند است و باعث کاهش ترافیک، آلودگی صوتی و استرس در شهر میشود.
رییس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: رانندگی مسئولانه و قانونمند و رعایت ضوابط، مکمل فعالیتها و اقدامات پلیس راهور و شهرداری در حوزه حملونقل درونشهری است.
رئیس شورا تأکید کرد: بدون رفتارهای قانونمند در رانندگی، هیچیک از برنامههای ترافیکی بهدرستی اجرا نمیشود.
زندینیا با اشاره به ضرورت آموزش شهروندی در حوزه ترافیک گفت: قطعاً با ارتقای فرهنگ ترافیک، شاهد حملونقلی ایمن و مطمئن خواهیم بود که نقشی مهم در آسایش و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات آموزشی پلیس راهور و سازمان فرهنگی شهرداری در زمینه ترویج فرهنگ حملونقل ایمن، خواستار توجه بیشتر به این امر در برنامهریزیهای آتی شد.
نظر شما