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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

میرزاده:

خانوارهای یزدی در مرحله نوزدهم بیش از 450 میلیارد ریال یارانه دریافت کردند

خانوارهای یزدی در مرحله نوزدهم بیش از 450 میلیارد ریال یارانه دریافت کردند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: خانوارهای این استان در مرحله نوزدهم واریز یارانه نقدی، 450 میلیارد ریال یارانه دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرزاده صبح سه شنبه در نشستی، تعداد افراد بهره‌مند از یارانه نقدی دولت در این استان را 991 هزار نفر در قالب 276 هزار  خانوار اعلام کرد.

وی اظهارداشت: یارانه نقدی مرحله نوزدهم همانند دوره‌های قبل به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان، روز 20 شهریور در حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت شد.

جانشین رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: هر یک از شهروندان نیز با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.REFAHI.ir در بخش "اعلام اطلاعات یارانه پرداختی" می توانند میزان یارانه دریافتی خود را از ابتدا تاکنون رصد کنند.

کد مطلب 1694230

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