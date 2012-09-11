جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 امروز

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- گزارش داد: برخی صرافی ها از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری می کنند.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان) دلار 2450 2500 یورو بیش از 3000 3250 پوند 3800 3950 درهم 640 690 دلار کانادا 2450 2650 نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزار تومان) سکه تمام طرح قدیم 890 930 سکه تمام طرح جدید 890 930 نیم سکه 445 465 ربع سکه 220 235 1 گرمی 125 135

قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه بیش از 93 هزار تومان گزارش شده، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در روز جاری به بیش از 1732 دلار رسیده است.