  1. اقتصاد
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

دلار 2450تا 2500تومان/

جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 امروز

جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 امروز

جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه در بازار تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- گزارش داد: برخی صرافی ها از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری می کنند.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:

 جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

 نوع ارز  خرید (تومان)  فروش (تومان)
 دلار  2450  2500
 یورو  بیش از 3000  3250
 پوند  3800  3950
 درهم  640  690
 دلار کانادا  2450  2650
نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزار تومان)
سکه تمام طرح قدیم  890  930
سکه تمام طرح جدید  890  930
 نیم سکه  445  465
 ربع سکه  220  235
1 گرمی 125 135

قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه بیش از 93 هزار تومان گزارش شده، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در روز جاری به بیش از 1732 دلار رسیده است.

کد مطلب 1694239

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