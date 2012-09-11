جدول قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 امروز

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- گزارش داد: برخی صرافی ها از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری می کنند.
در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلار
|2450
|2500
|یورو
|بیش از 3000
|3250
|پوند
|3800
|3950
|درهم
|640
|690
|دلار کانادا
|2450
|2650
|نوع سکه
|خرید (هزارتومان)
|فروش (هزار تومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|890
|930
|سکه تمام طرح جدید
|890
|930
|نیم سکه
|445
|465
|ربع سکه
|220
|235
|1 گرمی
|125
|135
قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران در ساعت 13 بعدازظهر امروز سه شنبه بیش از 93 هزار تومان گزارش شده، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در روز جاری به بیش از 1732 دلار رسیده است.
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