اسپری سرماخوردگی و آنفولانزا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این افشانه که Halo Oral Antiseptic نام دارد ، به بازار عرضه شده و 99.9 درصد در از بین بردن میکروب های عفونت زا موجود در هوا، موثر است.

دکتر فرانک اسپر، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان کودکان رین بو در آمریکا و یکی از مجریان این طرح گفت: بیماری های دستگاه تنفسی مهمترین عامل مشکلات و مرگ و میر در سراسر جهان هستند.

وی افزود: هنوز پیشرفت های محدودی در زمینه پیشگیری از عفونت های ویروسی تنفسی صورت گرفته است. Halo در پیشگیری از بیماری ناشی از ویروس و میکروب های موجود در هوا مانند آنفلوانزا، منحصر به فرد عمل می کند.

این پژوهشگران با استفاده از گلیسیرین و صمغ زانتان به عنوان یک مانع میکروبی در ترکیب با ستیل پیریدینیوم کلراید(CPC) به عنوان یک طیف گسترده ضد عفونی برای مبارزه با بیماری های تنفسی استفاده کردند.

آنها از ویروس H1N1 برای نشان دادن تاثیر محافظتی این افشانه استفاده کردند.

ترکیب گلیسیرین و صمغ زانتان مانع از ورود میکروب و ویروس های بیماری زا به سیستم بدنی بیمار می شود و در صورت ورود عوامل بیمار زا به بدن، (CPC ) آنها را از بین می برد.

نتایج این تحقیقات نشان داد اثر حفاظتی سه پاف Halo که را در دهان افشانه می شود تا شش ساعت باقی می ماند و هوای تنفس شده توسط فرد طی این مدت پاکسازی می شود، حتی وقتی فرد غذا یا نوشیدنی می خورد.

برخلاف دیگر داروها که از سیستم ایمنی در برابر بیماری، پشتیبانی و یا سطوح بدن یا دستها را از عوامل بیماری زا حفاظت می کنند، Halo نخستین و تنها محصولی از این دست است که مانع از ورود میکروب و ویروس های بیماری زا موجود در هوا به بدن می شود.

نتایج این تحقیقات در کنفرانس Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) در سان فرانسیسکو ارائه شده است.