خبرگزاری مهر، گروه استانها: مسکن، یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها بهویژه اقشار کمدرآمد و خانوارهایی است که تأمین هزینههای سنگین خرید یا ساخت خانه برایشان به سادگی امکانپذیر نیست، دغدغهای که در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی دولت تبدیل شده است.
در همین راستا، طرح ملی مسکن با هدف فراهم کردن زمینه خانهدار شدن متقاضیان واجد شرایط، بهویژه اقشار کمدرآمد، در دستور کار قرار گرفته و در شهرستانهای مختلف خراسان جنوبی نیز وارد مرحله اجرا شده است.
در این طرح تلاش شده است با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، تأمین زمین، پرداخت تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده، مسیر خانهدار شدن خانوادههایی که سالها با دغدغه تأمین مسکن مواجه بودهاند، هموار شود.
در شهرستانهای استان، پروژههای مختلف نهضت ملی مسکن در حال اجراست و بخشی از این طرحها به صورت ویژه برای اقشار کمدرآمد و خانوارهای نیازمند مسکن در نظر گرفته شده است.
خراسان جنوبی نیز در کنار اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، اقدامات ویژهای را برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد دنبال میکند؛ طرحهایی که از تأمین زمین و آمادهسازی زیرساختها گرفته تا اجرای شبکههای آب، برق و گاز و ساخت واحدهای مسکونی را شامل میشود.
در شهرستان خوسف، یکی از پروژههای شاخص این حوزه در سایت نهضت ملی مسکن در حال اجراست؛ پروژهای که دستگاههای مختلف برای تکمیل زیرساختها و فراهم کردن شرایط واگذاری واحدها در آن پای کار آمدهاند و حالا با پیشرفت عملیات اجرایی، امید خانهدار شدن شماری از خانوادههای کمدرآمد این شهرستان بیش از گذشته رنگ واقعیت گرفته است.
گزارش پیشرو نگاهی دارد به آخرین وضعیت اجرای طرح ملی مسکن در خوسف و اقداماتی که برای تأمین زیرساختها، تکمیل واحدها و واگذاری مسکن به متقاضیان در این شهرستان انجام شده است.
آخرین وضعیت نهضت ملی در خوسف
جواد رحمتی زاده، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوسف در بازدید خبرنگاران از سایت نهضت ملی مسکن شهر خوسف اظهار کرد: در خوسف سه سایت برای اجرای طرحهای مسکن در نظر گرفته شده که یکی از آنها باقیمانده سایت مسکن مهر بود و حدود ۱۰۲ قطعه زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آن پیشبینی شده بود.
وی افزود: با توجه به انتقال بخشی از متقاضیان از بیرجند و افزایش تقاضا، زمین موجود در این سایت پاسخگوی نیازها نبود؛ بنابراین سایت ۱۱۱ هکتاری به محدوده الحاق و حدود یک هزار و ۷۰۰ قطعه زمین در این محدوده تأمین شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوسف ادامه داد: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در طرحهای مرتبط با مسکن در این شهرستان ثبتنام کردهاند که حدود ۷۵۰ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن و حدود ۹۵۰ نفر نیز متقاضیان طرح جوانی جمعیت هستند.
وی با بیان اینکه روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خوسف از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی آغاز شده است، گفت: در حالی که در بسیاری از شهرها اجرای طرح از سال ۱۳۹۸ و در قالب طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده بود، در خوسف به دلیل نبود متقاضی کافی، روند اجرای طرح با تأخیر آغاز شد.
رحمتیزاده بیان کرد: پس از الحاق سایت ۱۱۱ هکتاری، قرارداد آمادهسازی این سایت به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان با بنیاد مسکن منعقد شد و عملیات بازگشایی معابر در مدت کوتاهی انجام گرفت.
وی افزود: اجرای عملیات آمادهسازی در این سایت به دلیل شرایط توپوگرافی با دشواریهایی همراه بود و در برخی نقاط بیش از سه متر خاکبرداری و در برخی نقاط نیز بیش از سه متر خاکریزی مورد نیاز بود، اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تأمین مسکن برای متقاضیان، عملیات بازگشایی معابر انجام و اکنون پروژه در مرحله آسفالت قرار دارد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوسف با اشاره به حضور دستگاههای خدماترسان در این سایت گفت: برای تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز حدود ۲۳ کیلومتر توسعه شبکه مورد نیاز است که دستگاههای خدماترسان پای کار آمدهاند و عملیات اجرایی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: پیشرفت اجرای برخی از این زیرساختها به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در حوزه آب و فاضلاب نیز پیشرفت عملیات از ۶۵ درصد عبور کرده است.
الحاق ۱۸۶ هکتار زمین جدید به طرح مسکن
رحمتیزاده با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان گفت: به دلیل اینکه تعداد متقاضیان از ظرفیت سایت ۱۱۱ هکتاری بیشتر بود، سایت جدیدی به مساحت ۱۸۶ هکتار نیز به محدوده طرح الحاق شده است.
وی افزود: فاز نخست طرح تفکیکی این سایت به تصویب رسیده و مراحل بعدی نیز در دست اقدام است و پیشبینی میشود حداکثر طی دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوسف ادامه داد: در مجموع حدود ۶۰ درصد از عملیات اجرای طرحهای مسکن در شهرستان پیشرفت دارد و تلاش شده است فرآیند تأمین زمین، آمادهسازی و واگذاری با سرعت دنبال شود.
وی با اشاره به وضعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: تاکنون زمین ۶۶۹ متقاضی طرح جوانی جمعیت تحویل شده و اسناد این متقاضیان نیز در حال انتقال است.
رحمتیزاده بیان کرد: شهرستان خوسف از معدود شهرستانهایی است که انتقال اسناد مربوط به متقاضیان جوانی جمعیت در آن در حال انجام است و اسناد سایت پنج هکتاری تقریباً به طور کامل انتقال یافته است.
وی افزود: انتقال اسناد متقاضیان دارای چهار فرزند در سایت ۱۱۱ هکتاری در حال انجام است و برای متقاضیان سهفرزندی نیز با توجه به امکان استفاده از بازه تنفس هزینه آمادهسازی، انتقال سند پس از تعیین تکلیف هزینه آمادهسازی انجام خواهد شد؛ البته در صورت پرداخت هزینه از سوی متقاضی، امکان انتقال سند بلافاصله فراهم است.
نبود متقاضی بلاتکلیف در خوسف
امین دانشور، مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوسف نیز اظهار کرد: قرارداد آمادهسازی سایت با مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان منعقد شده بود که عملیات اجرایی آن انجام شده است.
وی افزود: حدود چهار هزار متر طول جدولگذاری و حدود ۴۵۴ هزار مترمربع عملیات آمادهسازی در سایت انجام و عملیات در مهرماه سال گذشته تحویل شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوسف گفت: در بحث آسفالت نیز مقرر شده است با توجه به وضعیت اجرای انشعابات فرعی و شبکههای خدماتی، هماهنگی لازم انجام شود تا عملیات آسفالت پس از تکمیل اقدامات دستگاههای خدماترسان اجرایی شود.
دانشور با اشاره به پروژه مسکن اقشار کمدرآمد در خوسف بیان کرد: این شهرستان بالاترین سهمیه استان را در این بخش دارد و عملیات شناسایی و تشکیل پرونده متقاضیان انجام شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود در شهریورماه واگذاری واحدها به متقاضیان انجام شود. این واحدها با تسهیلات بنیاد مسکن، کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله احداث میشوند و متقاضیان با حداقل هزینه صاحب واحد مسکونی خواهند شد.
وی با بیان اینکه پروژه مسکن اقشار کمدرآمد شامل ۱۵۰ واحد است، گفت: این پروژه با زیربنای حدود ۷۰ مترمربع برای هر واحد و در قالب واحدهای مسکونی ۲۰۰ مترمربعی اجرا میشود.
اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه گاز در سایت ۱۱۱ هکتاری
علی باغانی، رئیس اداره گاز شهرستان خوسف هم اظهار کرد: عملیات گازرسانی در سایت پنج هکتاری به طور کامل انجام شده است.
وی افزود: در سایت ۱۱۱ هکتاری نیز اجرای ۲۲ کیلومتر شبکه گاز پیشبینی شده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن اجرا شده است.
رئیس اداره گاز شهرستان خوسف بیان کرد: در مناطقی که تراکم ساختوساز به بیش از ۶۰ درصد رسیده، عملیات گازرسانی انجام و علمکها نصب شده است.
باغانی گفت: برای اجرای طرحهای گازرسانی در سال جاری حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده و مجموع هزینهکرد در این پروژهها تاکنون به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: پنج واحد صنعتی نیز در سال جاری گازرسانی شدهاند و در خصوص واحدهای صنعتی جدید نیز پس از اعلام درخواست، اقدامات لازم برای تأمین گاز انجام میشود و ایجاد شبکه داخلی واحد بر عهده متقاضی خواهد بود.
اجرای بیش از ۸ کیلومتر شبکه برق
حسن حاجیآبادی، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف، نیز گفت: در سایت دکتر شکوهی تاکنون چهار هزار و ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط و سه هزار و ۹۰۰ متر شبکه فشار ضعیف اجرا شده و چهار دستگاه ترانسفورماتور نیز نصب شده است.
وی افزود: فرآیند واگذاری انشعاب برق آغاز شده و بخشی از انشعابات نیز واگذار شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خوسف بیان کرد: پنج و نیم کیلومتر شبکه برق دیگر نیز در دست اقدام است که با اجرای آن، بخش عمده ساختمانهای ساختهشده در سایت از برق پایدار برخوردار خواهند شد.
حاجیآبادی ادامه داد: با اجرای این پنج و نیم کیلومتر شبکه، حدود ۱۰۰ متقاضی امکان بهرهمندی از برق را خواهند داشت و بخشهایی از سایت که هنوز واگذاری زمین و ساختوساز در آنها انجام نشده، در مراحل بعدی تأمین برق خواهند شد.
وی با اشاره به وضعیت اسناد زمینهای سایت گفت: تمامی اسناد تفکیکی قطعات اخذ شده است و از این بابت نگرانی متقاضیان برای دریافت تسهیلات و ارائه اسناد وجود ندارد و اقدامات لازم برای فراهم شدن امکان استفاده متقاضیان از تسهیلات در حال انجام است.
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