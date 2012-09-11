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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

بازگشت شجاع خلیل زاده به تمرینات گروهی مس کرمان

بازگشت شجاع خلیل زاده به تمرینات گروهی مس کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: تعطیلات بلند مدت لیگ برتر در مدت اخیر بهترین اتفاق ممکن برای بازیکنان مصدوم مس کرمان بود که بتوانند خود را به شرایط آمادگی برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده مدافع ملی پوش تیم مس کرمان یکی از این مصدومان بود که به علت گچ گرفتن پای خود مدت زیادی از تمرینات تیم به دور بود.

این بازیکن در ایام تعطیلات با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت از روز گذشته در تمرینات گروهی تیم حاضر شده است و با صلاح دید کادر فنی می تواند از بازی بعد تیم مس کرمان برابر سایپا در زمین حاضر باشد.

بازگشت این بازیکن به خط دفاع مس بهترین خبر ممکن برای هواداران مس در مدت تعطیلات لیگ بود.

دیگر بازیکنان مصدوم مس از جمله احمد حسن زاده و مصطفی شجاعی نیز دوران مصدومیت خود را در زمان عدم برگزاری بازی ها کاملا پشت سر گذاشته اند تا دست ابراهیم قاسمپور برای استفاده از همه نفراتش باز باشد.

تنها غایب مس در بازی این هفته برابر سایپا استفان باتس مدافع تیم مس است که به علت محرومیت نمی تواند تیم خود را همراهی کند.
 

کد مطلب 1694357

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