کارگاه تخصصی مداحان استان سمنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کانون مداحان کشور عصر چهارشنبه در کارگاه تخصصی مداحی ویژه مداحان استان سمنان در محل سالن همایش های شرکت ذغال سنگ البرز شرقی به اهمیت و نقش پیر غلامان در آموزش به مداحان جوان اشاره کرد و افزود: پیر غلام کسی است که سالیان متمادی عمر خود را در خدمت به نشر فرهنگ دینی ائمه (ع) گذرانده باشد.

نقش برجسته مداحان در ترویج فرهنگ دینی



مصطفی خورسندی همچنین با بیان خاطراتی از پیرغلامان حسینی خاطرنشان کرد: حتی اگر مردم این عزیزان را از یاد ببرند ائمه (ع) و خداوند متعال هرگز اهمیت کار آن ها را از یاد نبرده و در همه حال پشتیبان و حامی آن ها هستند.

این ذاکر اهل بیت (ع) نقش مداحان در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را برجسته دانست و گفت: آفت مداحی مشهور شدن و فراموش کردن احترام به پیشکسوتان است.

اهتمام ویژه به آسیب شناسی مداحی

وی تاکید کرد: باید به بحث ساماندهی مداحان کشور، آسیب شناسی مداحی و برگزاری کلاس های آموزشی برای مداحان نو پا و جوان اهتمام ویژه ای به خرج داده شود.

رئیس کانون مداحان کشور نیز در این مراسم با اشاره به این که یک مداح و ذاکر اهل بیت (ع) باید اول ذاکر خود و خانواده اش باشد بعد ذاکر مردم، تصریح کرد: ذاکری که در خود تحول ایجاد نکرده هرگز نمی تواند با مدح و ذکر خود در مردم تحول ایجاد کند.

مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) پرچم داران دین و اهل بیت (ع)

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در ادامه این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری این کارگاه در شاهرود و به فال نیک گرفتن همزمانی آغاز به کار آن با شهادت مبلغ و مروج مکتب تشیع گفت: مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) پرچم داران دین و اهل بیت (ع) هستند.

حجت الاسلام علی شکری با اشاره به حدی بنا عبد الله و بنا عرف الله افزود: این که این روایات به صراحت بیان می کند که خدا بوسیله ما عبادت می شود و خدا بوسیله ما شناخته می شود یعنی این که کسی نمی تواند ادعای شناخت خدا را بکند مگر کسی که شناختش از طریق اهل بیت (ع) باشد.

وی تاکید کرد: مداحان و ذاکران باید به گوشه گوشه زندگی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) آشنا باشند و هر حرف و سخنی را برای جذب و جلب مخاطب خود و تحریک او برای عزاداری بر زبان نیاورند.

مجالس اهل بیت (ع) نباید آلوده شود

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن بیان این که فرهنگ سازی و پرچم داری اهل بیت (ع) شاخص ها و ضوابطی دارد خاطر نشان کرد: مرثیه خوانان باید وظایف خود را به خوبی بشناسند و به صدق واقعه ای که بیان می شود پایبند بمانند.

شکری، احیاء معروفات، ترویج، گسترش و ارتقاء اخلاق اسلامی و دینی را از وظایف مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) دانست و تصریح کرد: نگذارید کسانی به نام شما مجالس اهل بیت (ع) را با دف و دست و ... به حرام آلوده نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مجالس اهل بیت (ع) نباید آلوده شود.

1800 مداح در استان سمنان ساماندهی شدند

مسئول کانون مداحان و شاعران آئینی استان سمنان نیز با اشاره به شناسنامه دار شدن 1800 مداح در استان گفت: هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی آموزش مداحان در زمینه های مختلف مداحی است.

اسماعیل یار محمدی بایسته های مداحی را شناخت سیره و روش زندگی اهل بیت (ع)، شناخت امام زمان (ع)، آشنایی مداحان و ذاکران با مکاتب و فرقه های نوظهور چون وهابیت، مقتل شناسی و شیوه های مقتل خوانی، ادعیه و زیارات دانست و گفت: برای آموزش تمام این سر فصل ها در این کارگاه آموزشی برنامه ریزی شده است.

وی همچنین در پایان از افتتاح نخستین کتابخانه تخصصی مداحی در حاشیه برگزاری این کارگاه تخصصی نیز خبر داد و افزود: آگاهی دادن و بالا بردن سطح دانش مداحان در زمینه های اعتقادی، عبادی، فرهنگی و تاریخ اسلام از اهداف افتتاح این کتابخانه است.

به گزارش مهر: کارگاه های تخصصی آموزش مداحی استان سمنان با حضور اساتید مجرب و مطرح کشور از 22 تا 24 شهریور جهت آموزش به علاقمندان مداحی سطح استان در شهرستان شاهرود در حال برگزاری است.