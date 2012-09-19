مرحله دوم طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حفاظ اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برای شرکت در دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در سال 7 هزار و 530 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد در آزمون کتبی مرحله اول که در تاریخ 23/4/91 در سراسر کشور برگزار گردید، 2 هزار و 238 نفر با کسب امتیاز لازم به مرحله دوم آزمون راه یافتند. در این مرحله از آزمون که در رشته های حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و کل قرآن کریم می باشد به ترتیب 197، 563، 345، 1133 نفر شرکت خواهند نمود.
بر اساس زمان بندی انجام شده، مرحله دوم طرح به صورت منطقه ای و در16 استان کشور برگزار خواهد شد. در این آزمون که با اعزام داوران از سوی سازمان دارالقرآن الکریم به مناطق تعیین شده و به صورت شفاهی برگزار می گردد، حافظان5 جزء ، 10 جزء ، 20 جزء و کل قرآن کریم به ترتیب به سه ، پنج ، هفت و10 سؤال شفاهی که با قرائت قرآن کریم از حفظ به صورت ترتیل و با رعایت نکات تجویدی، صوت و لحن، وقف و ابتداء، همراه می باشد، پاسخ می دهند.
راه یافته گان مرحله دوم آزمون با مراجعه به سایت سازمان دارالقرآن الکریم ( تلاوت ) به نشانی www.telavat.ir ، بخش زمان بندی آزمون حفظ از تاریخ برگزاری آزمون و منطقه برگزاری اطلاع یابند.
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