مرحله دوم طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حفاظ اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برای شرکت در دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در سال 7 هزار و 530 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد در آزمون کتبی مرحله اول که در تاریخ 23/4/91 در سراسر کشور برگزار گردید، 2 هزار و 238 نفر با کسب امتیاز لازم به مرحله دوم آزمون راه یافتند. در این مرحله از آزمون که در رشته های حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و کل قرآن کریم می باشد به ترتیب 197، 563، 345، 1133 نفر شرکت خواهند نمود.

بر اساس زمان بندی انجام شده، مرحله دوم طرح به صورت منطقه ای و در16 استان کشور برگزار خواهد شد. در این آزمون که با اعزام داوران از سوی سازمان دارالقرآن الکریم به مناطق تعیین شده و به صورت شفاهی برگزار می گردد، حافظان5 جزء ، 10 جزء ، 20 جزء و کل قرآن کریم به ترتیب به سه ، پنج ، هفت و10 سؤال شفاهی که با قرائت قرآن کریم از حفظ به صورت ترتیل و با رعایت نکات تجویدی، صوت و لحن، وقف و ابتداء، همراه می باشد، پاسخ می دهند.

خاطر نشان می گردد، آزمون حفظ 5 جزء به منظور آمادگی حافظان جهت ورود به آزمون های 10 جزء ، 20 جزء و کل قرآن کریم بوده و افراد پس از قبولی گواهی نامه دریافت می نمایند ولی در سایر رشته های یاد شده مدرک تخصصی حفظ اعطاء شده که بر اساس قانون ارزش استخدامی در بعضی پست های مصوب را دارد .