به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام آغاز ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم، جزئیات این دوره اعلام کرد.

ثبت‌نام این دوره از روز شنبه ۹ فروردین ماه آغاز و تا ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.همچنین ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی نیز از تاریخ ۲۶ لغایت ۳۱ فروردین انجام می‌شود.

براساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم، مرحله نخست آزمون(کتبی) روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در حوزه‌های امتحانی که متعاقباً اعلام می‌شود، برگزار خواهد شد.

این دوره از آزمون‌ها فاقد شرط سنی بوده و متقاضیان ایرانی و غیرایرانی (اتباع) می‌توانند در سه رشته ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء قرآن کریم ثبت‌نام کنند. تنها شرط شرکت در این آزمون، حفظ حداقل ۱۰ جزء پیوسته از قرآن کریم است.

سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرده است تمامی فرآیندهای ثبت‌نام و برگزاری آزمون صرفاً از طریق سامانه تخصصی به نشانی azmoonhefz.telavat.ir انجام خواهد شد. به همین دلیل از حافظان خواسته شده است با دقت کامل نسبت به درج اطلاعات و بارگذاری مدارک (شناسنامه، کارت ملی و ...) اقدام کنند و ترجیحاً از طریق رایانه شخصی ثبت‌نام را انجام دهند.

براساس این گزارش، شماره همراه ثبت‌شده در آغاز ثبت‌نام، مبنای ورود به سامانه خواهد بود و تغییر آن امکان‌پذیر نیست. همچنین مطالعه آیین‌نامه‌های شرایط و ضوابط آزمون‌ها و تخلفات پیش از ثبت‌نام برای متقاضیان الزامی است.

هزینه ثبت‌نام برای مرحله کتبی و نوبت اول آزمون شفاهی، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان (۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) اعلام شده است که پرداخت آن از طریق کارت بانکی دارای رمز دوم امکان‌پذیر است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه azmoonhefz.telavat.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی تلاوت به نشانی www.telavat.ir مراجعه کنند.