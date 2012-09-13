نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از پشت صحنه "دولت مخفی" بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "دولت مخفی" به تهیه‌کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جلالی و کارگردانی حسن برزیده مجموعه تلویزیونی است که در شبکه دو سیما با موضوع جنگ ساخته می‌شود و پژمان بازغی ایفاگر شخصیت اصلی سریال با نام سعید از جوانان جنوب کشور است که با شروع جنگ پدر خود را از دست می‌دهد.

ظهر امروز پنج شنبه حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو از مراحل ساخت این سریال در شهرک سینمایی دفاع مقدس بازدید کردند.

عوامل مشغول ضبط صحنه‌های مربوط به روز قبل از عملیات بودند و پژمان بازغی و کاوه خداشناس از جمله بازیگرانی به حساب می‌آمدند که در این صحنه‌ها بازی داشتند. همینطور تهیه‌کنندگان و کارگردان نیز با حضور در میان بازدیدکنندگان توضیحاتی درباره مراحل ساخت و محتوای این اثر جنگی ارائه دادند.

ابوترابی در این بازدید در سخنانی گفت: حضور هنرمندان در این میدان کارزار فرهنگی و هنری، گوشه ای از عظمت کار سریال سازی را به نمایش می‌گذارد و صرف یک شبانه روز برای ضبط حداکثر چهار و نیم دقیقه از یک سریال دشواری این امر را نشان می دهد و بیانگر سختی کار هنرآفرینان است.

وی افزود: ارتباط ما در نهاد قانون گذار با فعالان عرصه‌های هنری نیز می‌تواند در شناخت جایگاه آنها مؤثر باشد. به ویژه درباره شبکه دو که برادر آزاده‌مان علی بخشی زاده به عنوان مدیر فعالیت می‌کنند.

این سریال با نام موقت "دولت مخفی" از جمعه پنجم اسفند در رامسر مقابل دوربین ایرج عاشوری قرار گرفت. فیلمنامه این مجموعه در 26 قسمت به قلم رحمان سیفی آزاد و داریوش ربیعی به نگارش در آمده و مجید امامی نیز بازنویسی نهایی آن را بر عهده داشته است. روایت خطی و تاریخی از اسارت، مقاومت درایت و پایداری مردانی از این سرزمین است که در اوج محرومیت‌ها، فشارها، شکنجه‌ها و معصومیت‌ها پاک زیستند و خدمتگزار ماندند.

"دولت مخفی" برگرفته مجموعه‌ای از حوادث مستند و بوقوع پیوسته است که با وجود تلاش برای پوشش حقیقت اسارت، همچنان متأثر از این فضای معنوی و عظیم مانده است. این سریال که از 30 شخصیت اصلی و 6 شخصیت محوری برخوردار است در بازسازی رویدادها به جای بهره‌گیری ممتد از تخیل از روش جابجایی موقعیت‌ها در بُعد زمان و مکان استفاده شده و همه روایت‌های آن مسیر اردوگاهی دارند و قصه همه اردوگاه‌هایی جانبی به دنبال یکدیگر ظاهر و روایت خواهد شد.

این مجموعه با تصویری از عشق آغاز می‌شود و پایان خواهد یافت و فضای میان این دو عشق که پایان آن متعالی است پر از دردها، رنج‌ها، شادی‌ها، تجربه‌ها و ... خواهد بود. لاله اسکندری، امیرحسین همتی، مهتاج نجومی، حسین توشه، مریم سلطانی، محمدرضا رهبری، هادی قمیشی و کریم خوسیانی دیگر بازیگران "دولت مخفی" هستند.