تمرکز بسیج بر روی حلقه های صالحین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر مظلوم ظهر شنبه در همایش کمیته های اجرایی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی اظهار داشت: دشمن پس از جنگ سخت، رویکرد خود را تغییر داد و با تعابیری که مقام معظم رهبری فرمودند، جبهه تغییر کرد و تهاجم فرهنگی، تبلیغاتی، در کشور به وجود آمد تا اینکه در سال 88 این جبهه به نام جبهه جنگ نرم از طرف مقام معظم رهبری اعلام شد.

وی افزود: سپاه و بسیج برای مقابله با این هجمه، کار بزرگی را شروع کردند و در پایگاه نواحی موفقیت هایی داشتیم و در این چند وقت در قسمت دانش آموزان و فرهنگیان موفقیت داشتیم تا بتوانیم به نقطه مطلوب در این زمینه برسیم.

باید از قشر جوان در پایگاه های بسیج محلات استفاده شود

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: باید از قشر جوان که بسیار مهم بوده و از ظرفیت دانش آموزی و فرهنگیان برخوردار است، در پایگاه های بسیج محلات استفاده شود.

وی با اشاره به سخنانی از مقام معظم رهبری گفت: ما باید انسانهایی را تربیت کنیم که در چهار موضوع مسلط باشند و از نظر فرهنگی، سیاسی و تبلیغ دین وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

حلقه های صالحین به دنبال نهادینه کردن فرمایش مقام معظم رهبری هستند

حجت الاسلام مظلوم تأکید کرد: حلقه های صالحین به دنبال نهادینه کردن فرمایش مقام معظم رهبری هستند تا انسانهایی تربیت کنند که در میدان رزم برجسته، در مباحث فرهنگی دارای بنیه قوی و در عرصه سیاسی خودجوش بوده و بتوانند دین را تبلیغ کنند.

وی با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری گفت: بسیجی باید فعال باشد تا بتواند دیگران را جذب کند و به همین دلیل به بسیجیان توانمند نیاز داریم.

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: در سالی که گذشت به دانش آموزان در جلساتی با عنوان "شکوفه های شجره صالحین" در قالب ولایتمداری آموزش هایی را دادیم و پس از آن، قالب این طرح را تغییر داده و برای سرگروه ها از آن استفاده کردیم.

سرگروه ها مهم ترین رکن شجره طیبه صالحین هستند و خروجی باید تربیت صالحین در مدارس باشد

وی ادامه داد: امسال برای معاونان پرورشی به عنوان سرگروه های سرحلقه های آموزشی که 1400 نفر بودند، آموزشهای لازم درنظر گرفته شد و همان طور که سرگروه ها مهم ترین رکن شجره طیبه صالحین هستند، خروجی باید تربیت صالحین در مدارس باشد.

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران بیان داشت: امروز در بحث دانش آموزی و فرهنگی نیاز به موضوع هایی بصیرتی و فرهنگی است و همان طور که مقام معظم رهبری فرموده، صالحین را چیزی فراتر از آموزش می دانیم و چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که ما این حلقه ها را در حد صفر ندانیم، به دلیل اینکه تنها نمی خواهیم به بچه ها اطلاعات بدهیم زیرا خودشان از لحاظ اطلاعات غنی هستند.

در حلقه های صالحین گفتار و رفتار را باید تحلیل شود

وی گفت: در حلقه های صالحین گفتار و رفتار باید تحلیل شود؛ وقتی مربی ما در حلقه های صالحین به مربی نگاه می کند، باید دین را در مربی ببیند و مربیان از نظر اخلاق، دین، نماز و ... نمونه باشند.

حجت الاسلام مظلوم با اشاره به مهم ترین طرح معنوی و فرهنگی بسیج تأکید کرد: این طرح که به عنوان مأموریت بسیج تلقی می شود، حلقه های صالحین است و هر فردی که در بسیج عضویت دارد، باید در حلقه های صالحین حضور داشته باشد و ملاک یک بسیجی فعال، حضور در این حلقه هاست.

حلقه های صالحین مکان مناسبی برای بیان تجربیات سازنده است

وی با اشاره به فرموده امام(ره) ادامه داد: تمرکز بسیج بر روی حلقه های صالحین است و این حلقه ها مکان مناسبی برای بیان تجربیات سازنده است که در تمام اقشار حلقه های صالحین شروع به کار کرده و در قشر دانش آموز نیز که هدف تربیت است زیرا تربیت بر آموزش مقدم است.

حجت الاسلام مظلوم با بیان سخنی از امام(ره) گفت: علم به تنهایی مضر است و ما به دنبال تربیت بسیجیان مؤمن، توانمند و تربیت سیاسی دینی هستیم که راهیان نور یکی از موضوعات مهم قشر دانش آموز بوده تا بتوانیم به عنوان یکی از موضوعات مهم حلقه های تربیتی، آن را در حلقه های صالحین بکار ببریم.

هدف حلقه های صالحین، افزایش بصیرت سیاسی، کادریابی و کار رسانه ای متناسب با بسیج است

وی با بیان اینکه افزایش بصیرت سیاسی، کادریابی و کار رسانه ای متناسب با بسیج از اهداف ماست، تأکید کرد: یکی از موضوعات ما در حلقه های صالحین کادرسازی است، زیرا این حلقه ها در چشم انداز و روند اجرایی باید به تدریج پیش روند تا کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و معلمان و فرهنگیان خوبی تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شوند.

وی افزود: مهم ترین موضوع در ابعاد مختلف، تربیت دینی است زیرا شبهاتی که در مدارس وجود دارد، غوغا می کند و باید برای رفع این شبهات فکری کرد.