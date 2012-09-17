80 درصد کارهای نمایش نمادین نبرد سوسنگرد در کرج انجام شده است

سرهنگ احمدرضا باهک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد کار برپایی نمایشگاه تمام شده است و جنگ نبرد سوسنگرد به صورت مقیاس کوچک در کرج اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه هر ساله برنامه های مختلف برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار می شود، اضافه کرد: سال گذشته کربلای سه را در کرج به نمایش گذاشته ایم که استقبال بی نظیر از سوی مردم صورت گرفت.

وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به تجربه سال گذشته برای راحتی انتقال مردم نمایشگاه را در درون شهر برگزار می کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج گفت: نمایشگاه در میدان امام خمینی مجموعه گلستان نمایشگاه بزرگ برپا خواهیم کرد که هشت بخش در این نمایشگاه پیش بینی کرده ایم که مردم بتوانند به خوبی از آن استفاده کنند.

باهک تصریح کرد: در ابتدا نمایشگاه تابلوی سوسنگرد و نمادی از ورودی شهر سوسنگرد است و خیابان تانک که میدان نبرد سوسنگرد را تداعی می کند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: ایستگاه صلواتی خواهران و برداران را با همان فرهنگ جبهه و شهادت و جنگ پذیرایی می کنیم.

وی اظهار داشت: غرفه جنگ افزارهای نظامی و تجهیزاتی که لشکر 23 تکاور درآنجا مستقر می شود و تجهیزات خود را به نمایش می گذارد.

وی با اشاره به اینکه بخش سوم غرفه ها، نمایشگاه ها هستند، اضافه کرد: نزدیک 40 تا 45 غرفه است که هر غرفه چهار نوع کار را انجام می دهد ولی به دلیل اینکه به فضا نیاز داشتیم اینکار را انجام دادیم.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج اظهار داشت: 5 غرفه به لشکر 23 تکاور و 2 غرفه نیروی انتظامی اختصاص یافته و بسیج سازندگی ابتکارات، نوآوری خود را به نمایش می گذارد.

وی گفت: برای شهدای اقتدار استان البرز و همچنین شهید احمدی روشن و شهدای هسته غرفه ای در نظر گرفته شده است و غرفه بیداری اسلامی و غرفه اقتصاد مقاومتی که به صورت کارگاه است برپا می شود.

باهک با بیان اینکه ستاد پشتیبانی جنگ را پیش بینی کرده ایم، اضافه کرد: غرفه شهدا و یادمان شهدا و قرآن از جنگ تا امروز و نوع ابتکارات و خلاقیت ها و همچنین غرفه شهید علی مقدم تهرانی و غرفه ولایت در نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: در این نمایشگاه فضای شهر سوسنگرد به صورت نمادین و خرابی های آن به نمایش گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: میدان مین در این نمایشگاه تدارک دیده شده است که مردم از وسط آن عبور و انفجاراتی انجام می شود که امن است و بعد از آن مردم برای نماز آماده می شوند.

باهک گفت: هر شب یک امام جمعه نماز می خواند و در مورد هفت دفاع مقدس نیز سخنرانی می کند و بعد از آن مردم وارد جشنواره می شود و تلاش ما این است که موضوعات جشنواره شاد باشد.

مردم جنگ تحمیلی را به صورت واقعی و نمادین مشاهده خواهند کرد

وی با بیان اینکه جشنواره بعد از نماز آغاز می شود، اضافه کرد: مردم سیر جنگ تحمیلی را به صورت واقعی و نمادین را در این نمایشگاه مشاهده خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: پارکینگ در ضلع جنوبی نمایشگاه در نظر گرفته شده است و شروع برنامه از ساعت 16 تا 22 و 30 دقیقه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: هر شب یک بخشی از جنگ توسط سخنران ها تشریح می شود و رژه روز 31 شهریور ماه با محوریت ارتش انجام می شود.

باهک گفت: نزدیک به 100 گردان در این برنامه شرکت خواهد کرد و رزمایش بزرگی با حضور 20 هزار نفر در ششم و هفتم مهر ماه با گردان عاشورا، امام علی(ع)، امام حسین(ع) و بیت المقدس اجرا می شود که محوریت با بیت المقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: ده گردان عاشورا سهم ما است و شعار نیز لبیک یا رسول الله است که تمام مواد ذکر شده برنامه های متمرکز ما بود.

وی در خصوص برنامه های غیر متمرکز سپاه اضافه کرد: برنامه های غیر متمرکز در مدارس و مساجد به صورت خاطرگویی و روایت گویی نیز در این مکان ها انجام می شود.

زنگ مقاومت در مدارس نواخته می شود

باهک گفت: زنگ مقاومت با هماهنگی آموزش و پرورش انجام می شود و گلباران غبور شهدا را نیز در برنامه ها داریم.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: ادارات کارخانه ها و شرکت ها که به نوعی تجمعی وجود دارد سعی کردیم برنامه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نزدیک 125 موضوع در این هفته پیش بینی کرده ایم که اجرا کنیم و یاد آن دوران را به نسل جدید معرفی کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج تاکید کرد: این نمایشگاه مردمی و با عشق انجام می شود و بودجه و دولتی نیست.