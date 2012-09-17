نیمور از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کشور/ دست واسطه ها کوتاه شود

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: شهرستان محلات بویژه نیمور، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ در کشور هستند که توجه به ذخایر سنگ و استحصال صحیح از این معادن و اصلاح روش های بهره برداری می تواند به افزایش تولید، صرفه اقتصادی بالا، ارزآوری و اشتغالزایی برای هم میهنان بیانجامد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه سنگ و صنایع وابسته نیمورمحلات اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه، فرصتی است تا دست واسطه ها کوتاه شود و بتوان در فضایی نزدیک به خرید و فروش و داد و ستد پرداخت.

یار محمدی ادامه داد: تا تولید هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرد و ضمن افزایش تولید ملی و بهره گیری از مواهب الهی، به انتقال تجربیات، دانش و تکنولوژی تولید، استخراج و برش سنگ در این شهرستان و کشور کمک کرد.

پیدا شدن فضا برای رونق اقتصادی تولد سنگ



فرماندار محلات خاطرنشان کرد: در صورتی که فضایی برای تولیدکنندگان، استخراج کنندگان، معدن کاران و صنایع وابسته سنگ بوجود آید که بتوان در محیطی مناسب و با آخرین تکنولوژی های روز اقدام به بهره برداری از معادن کنند، می توان با جلوگیری از افزایش سنگ های باطله و برداشت اصولی به رونق اقتصادی دست یافت.

وی بیان کرد: در چهار دوره برگزاری نمایشگاه سنگ نیمور، شاهد بهبود در استخراج سنگ و حرکت به سمت صنعتی شدن بودیم که امیدواریم با قدمت دار شدن این نمایشگاه، هر ساله شاهد جهشی بزرگ در بخش صنعت سنگ و صنایع وابسته باشیم.

بهبود تولید سنگ از شش متر به 20 متر

یارمحمدی، بهبود تولید سنگ از شش متر به ازای هر تن به 20 متر را از مزایای برگزاری این چهار دوره نمایشگاه سنگ دانست و افزود: این اقدام در کاهش تولید سنگ خام و انجام عملیات مختلف برش و رزینگ موثر است.

وی همچنین شناساندن پتانسیل های شهرستان محلات و شناساندن سایر قابلیت های سرمایه گذاری و گردشگری شهر محلات و نیمور عنوان کرد و افزود: ورود گردشگران مختلف، فرصتی است که مردم اقصی نقاط ایران و جهان به قابلیت های گردشگری این خطه بیشتر بپردازند.

نمایشگاه سنگ و صنایع نیمور محلات، از بیست و هشتم شهریور ماه در نیمور محلات از توابع استان مرکزی برگزار می شود.