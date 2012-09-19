رویای آب شیرین در خراسان جنوبی/40 درصد بیرجندیها کامشان شیرین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه تعداد زیادی از شهروندان بیرجند برای تهیه آب آشامیدنی با کیفیت در تکاپو هستند، ظرف های بزرگ خالی آب در خودروها، روی موتورها یا در دست افراد حکایت از این می کند که آب برای مردم این شهر گوارا نیست.

برخی شهروندان بیرجند به ایستگاه های تصفیه آب می روند و مقصد خیلی ها چشمه ها یا منابع آبی شیرین اطراف شهر است.

مدت هاست جمعیت زیادی از مردم بیرجند دیگر به سراغ آب لوله کشی نمی روند و برای تامین آب آشامیدنی دچار زحمت می شوند.

یک شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کیفیت آب اصلا مورد قبول نیست، بیان کرد: مجبورم یک روز درمیان برای تهیه آب به ایستگاه تصفیه آب مراجعه کنم.

احمدی بیان داشت: فکر نمی کنم خود مسئولان هم از این آب استفاده کنند زیرا اگر کیفیت آب مطلوب مسئولان است پس چرا در بسیاری از ادارات دولتی از دستگاه تصفیه آب استفاده می شود.

اگر چه در مورد کیفیت آب بیرجند بحث های زیادی وجود دارد اما معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند در کارگروه سلامت این شهرستان در اردیبهشت ماه امسال نیز اظهار کرده بود که کیفیت آب شرب بیرجند مورد تأیید مرکز بهداشت این شهرستان نیست.

کیفیت آب شرب بیرجند مورد تأیید مرکز بهداشت بیرجند نیست

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند یکی از مشکلات بهداشتی این شهرستان را مشکل آب شرب عنوان کرد و گفت: با وجود اظهارنظر برخی از مسئولان در مورد بهداشتی بودن آب بیرجند این مسئله مورد تأیید مرکز بهداشت بیرجند نیست.

سید محمدزمان ابطحی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند در اردیبهشت ماه سال جاری مسائل بهداشتی جامعه را یک امر فرابخشی دانست و اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی در قبال مسائل بهداشتی مسئول هستند و باید به وظایف خود در مورد این مسائل عمل کنند.

وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان بیرجند عنوان کرد و گفت: باید مواردی که سلامتی مردم این منطقه را تهدید می‌ کند در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همپوشانی نسبت به حل این مشکلات اقدام شود.

آب بیرجند دارای حداقل های استاندارد است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز با اشاره به محدودیت منابع آبی و پائین رفتن استانداردهای آب در استان گفت: آب شرب بیرجند حداقل استانداردهای کیفی را دارد.

غلامرضا غلامرضایی اظهارکرد: برداشت غیر اصولی از منابع آبی استان باعث شوری و بی کفیتی آب می شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از استانهای خشکسال کشور است، تصریح کرد: این استان یک ششم بارندگی دنیا و یک دوم بارندگی کشور را دارد.

وی با بیان اینکه تامین نیاز آبی استان باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی انجام شود، ادامه داد: میزان بارندگی استان به طور متوسط 130 میلی متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها 10 درصد میزان بارندگی استان جذب منابع زیر زمینی می شود، عنوان کرد: فرهنگ سازی در خصوص استفاده بهینه آب در جامعه امری ضروری است.

با تمام بحث و جدل هایی که در خصوص کیفیت مطلوب و یا نامطلوب آب شرب بیرجند در بین مسئولان است بسیاری از شهروندان از کیفیت این آب گلایه دارند به طوری که به جرات می توان گفت سر شیرهای آب شرب در بسیاری از منازل شهر هر چند هفته نیاز به شستشو و یا تعویض دارند املاح آب آن قدر زیاد است که بعد از گذشت چند هفته وقتی سر شیر را باز می کنی جلوی آن را شن، ماسه و خاک گرفته و فشار آب آن قدر کم می شود که گاهی اوقات فکر می کنی که قطعی آب را داریم.

این که گاهی لایه ای نازک از چربی روی استکان چای می بینیم هم از نظر مسئولان مرتبط با حوزه آب استان ربطی به کیفیت آب ندارد بلکه این لایه چربی مربوط به آب نیست و اظهار می شود چایی که استفاده می کنیم مواد شیمیایی و رنگ دارد.

اما وقتی می گوییم همان چای را که با آب تصفیه درست می کنیم دیگر لایه چربی دیده نمی شود، پاسخ می دهند این یک بحث تخصصی و آزمایشگاهی است و چیزی مثل چربی در مواد آب شرب نداریم.

از همه اینها که بگذریم مسئولان خراسان جنوبی برای چاره جویی موضوعی که گاهی آن را قبول هم نداشتند به فکر چاره جویی افتادند و ساخت تصفیه خانه شیمیایی آب از مهر ماه 86 در بیرجند آغاز شد.

بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه در آذر ماه/ 40 درصد بیرجندهای کامشان شیرین می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: این پروژه در قالب چهار مرحله راه‌اندازی و به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی افزود: مرحله اول شامل آبرسانی از دشت سربیشه به بیرجند، مرحله دوم اجرای تصفیه‌خانه آب شرب، مرحله سوم اجرای خطوط انتقال آب از تصفیه‌ خانه به مخازن و توزیع در شبکه شهری و مرحله چهارم انتقال آب از دشت مختاران به شهر بیرجند است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این تصفیه‌ خانه و خطوط انتقال آب جزء پروژه‌های مهر ماندگار است، تصریح کرد: از ابتدای سال 91 اعتبار مورد نیاز برای خرید لوله‌ های مورد نیاز پروژه صورت گرفته و عملیات اجرایی در قالب 11.5 کیلومتر لوله ‌گذاری به قطر 150 تا یک ‌هزار میلی ‌لیتر آغاز شده است.

غلامرضایی ادامه داد: در مرحله نخست بهره ‌برداری از تصفیه‌ خانه بیرجند، 40 درصد جمعیت شهر بیرجند تحت پوشش آب تصفیه ‌شده قرار می‌ گیرند.

نوع تصفیه آب بیرجند در خاور میانه منحصر به فرد است

مدیر پروژه تصفیه خانه آب شرب شهرستان بیرجند نیز افزود: بهره برداری از تصفیه خانه بیرجند در آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مریم قوی پنجه هدف از احداث تصفیه خانه را حذف سختی، سولفات، فلزات سنگین و تبدیل کروم 6 ظرفیتی به 3 ظرفیتی دانست و ادامه داد: این طرح در فاز اول بهره برداری دارای ظرفیت حدود 640 لیتر بر ثانیه است و ظرفیت نهایی آن در پایان دوره طرح به 920 لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تلفیق دو روش PR(پلت راکتور) و RO(اسمز معکوس) را در نوع خود در خاورمیانه منحصر به فرد دانسته و مراحل طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات تصفیه خانه به روش EPC انجام می گیرد.

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گزارش: فاطمه زیراچی